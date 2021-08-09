7 ошибок, которые разрушают вашу жизнь

Ваша жизнь кажется вам достаточно трудной? Она приносит вам много разочарований и мало радости?

Вам кажется, что другие живут гораздо лучше и веселее? Давайте посмотрим, что вы делаете такого, чтобы усложнять себе жизнь каждый день.

1.Вы мнительны и принимаете все близко к сердцу. Вас постоянно мучают сомнения или совесть, чувство вины или неопределенность ситуации. И у вас есть привычка додумывать за других. Чтобы ни происходило, любой пустяк вызывает всплеск переживаний. Постоянное ожидание подвоха заставляет вас в любой ситуации чувствовать себя обделенным или обиженным.

2. У вас преобладают негативные мысли, вы склонны постоянно возражать и видеть в любом событии негативные стороны. Часто это происходит из-за страха спугнуть удачу и, чтобы в этом случае не испытать разочарования, вы заранее прокручиваете «плохой» сценарий. Постепенно вы отвыкаете от положительных эмоций, и ваша жизнь надолго застревает в «черной полосе».

3. Вы постоянно беспокоитесь о будущем. Даже когда все у вас идет неплохо, вы тратите много моральных сил на придумывание возможных неприятных сценариев. И тут же ищете способы, как избежать этих придуманных неприятностей. Вы не умеете решать проблемы по мере их поступления. А уж жить «здесь и сейчас» для вас - непосильная задача.

4. Вы ожидаете слишком многого: от себя, от других, от жизни. Многие ваши ожидания - неправомерны и нереалистичны, но жить по принципу «никто никому ничего не должен» вы не хотите. Вы продолжаете верить в сказку, настаивать на своих «хочу» и очень расстраиваетесь, когда не получаете желаемого. Люди не телепаты, чтобы угадать ваши мысли, но, возможно, они пойдут вам навстречу, если узнают, чего вы от них ждете. Постарайтесь оценить адекватно, на кого и на что вы можете рассчитывать, не держите свои ожидания в себе – обсудите их. Не все ваши просьбы и предложения будут выполнены, но постепенно вы научитесь разбираться, чего и от кого можно ожидать.

5. Вы – перфекционист. Вы очень требовательны и строги к себе: вам важно преуспевать во всех делах сразу, контролировать каждую мелочь; любой пустяк должен быть доведен до совершенства. Вас настолько изматывает такой подход к делам, что даже приблизившись к идеальному варианту, вы настолько устаете, что нет сил даже порадоваться. А на подходе – следующая задача!

6. Вы живете «как надо», а не «как хочется». Безусловно, у каждого из нас в жизни присутствует много «надо», но иногда очень полезно задуматься, а все ли из этого списка «надо» лично вам. Постоянно принимая чужие ценности и поддаваясь влиянию общества, легко потерять собственные желания и свой путь. Потратив много сил и времени на навязанные «надо», вы, в конце концов, разочаровываетесь и начинаете считать жизнь очень несправедливой.

7. Вы не умеете говорить «НЕТ». Вы делаете все для всех и ничего – для себя. Вы хотите всем нравиться или не умеете отказывать – мотив здесь неважен. Вы помогаете даже тогда, когда у вас совсем нет сил или времени. Часто ваши усилия не просто не ценят, но даже забывают поблагодарить. Разочарование и злость не покидают вас, но вам важно казаться незаменимым, даже в ущерб себе.

Вы устали так жить? Попробуйте немного опустить планку, научитесь говорить «нет», перестаньте надумывать проблемы и, возможно, жизнь станет заметно легче.