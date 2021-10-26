Как найти свой истинный путь

Первый шаг – осознание того, что необходимо набраться мужества, чтобы взглянуть «в лицо» проблеме.

Духовное развитие – это процесс сознательной работы над личностными качествами, приводящий к постепенному совершенствованию внутреннего мира и гармонизации восприятия окружающей действительности.

У большинства людей в жизни наступает такой период, когда человек задумывается над смыслом жизни и своим местом в ней. Часто эти вопросы возникают не из интереса к саморазвитию, а по причине серьезной болезни или тяжелой жизненной ситуации. Критериями того, что человек развивается духовно является заметное улучшение качество жизни: уходят болезни и депрессия, препятствий на жизненном пути становится меньше, все в жизни начинает складываться, а главное, человек начинает чувствовать свое предназначение и получать удовлетворение от происходящих перемен.

Первый шаг – это осознание того, что необходимо набраться мужества, чтобы взглянуть «в лицо» серьезной проблеме и начать ее решать. В этот период внутренне человек чувствует импульс к началу изменений, но у него много сомнений, с чего начинать и куда двигаться.

Начать стоит с признания того факта, что наша внешняя оболочка – тело и материальный мир вокруг нас – это далеко не все, несмотря на то, что мы не можем это увидеть. Началом пути является практика наблюдения за тем, как мы проявляем себя в этом мире: наши движения, позы, поступки, шаблоны в эмоциях и мыслях, убеждения. Наблюдая, человек постепенно учится направлять свою внимание на Высшее Я, учится осознавать каждый момент времени.

Следующий шаг - очищение тела и ума для того, чтобы со всей ясностью увидеть более тонкие аспекты своего существования. Это можно сделать через питание и занятия духовными практиками. Правильное питание освобождает тело от шлаков, а медитации очищают ум от ненужной информации и лишних эмоций, многократно усиливая концентрацию и развивая способность к самонаблюдению.Постепенно человек расширяет границы понимания мира и собственных возможностей, учится управлять своим эмоциональным состоянием, начинает вести более здоровый образ жизни. На этом этапе очень важна поддержка единомышленников или обретение духовного наставника, которые помогут установить контакт со своим высшим Я, научат понимать, как работают вселенские законы и принимать подсказки «высших сил». И в какой-то момент перед человеком словно падает занавес: он начинает видеть жизнь по-другому и понимать свое предназначение в ней. И это только начало истинного пути к вершинам своего духовного развития.