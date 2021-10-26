Как найти свой истинный путь

Первый шаг – осознание того, что необходимо набраться мужества, чтобы взглянуть «в лицо» проблеме.
Духовное развитие – это процесс сознательной работы над личностными качествами, приводящий к постепенному совершенствованию внутреннего мира и гармонизации восприятия окружающей действительности.
У большинства людей в жизни наступает такой период, когда человек задумывается над смыслом жизни и своим местом в ней. Часто эти вопросы возникают не из интереса к саморазвитию, а по причине серьезной болезни или тяжелой жизненной ситуации. Критериями того, что человек развивается духовно является заметное улучшение качество жизни: уходят болезни и депрессия, препятствий на жизненном пути становится меньше, все в жизни начинает складываться, а главное, человек начинает чувствовать свое предназначение и получать удовлетворение от происходящих перемен.
Начать стоит с признания того факта, что наша внешняя оболочка – тело и материальный мир вокруг нас – это далеко не все, несмотря на то, что мы не можем это увидеть. Началом пути является практика наблюдения за тем, как мы проявляем себя в этом мире: наши движения, позы, поступки, шаблоны в эмоциях и мыслях, убеждения. Наблюдая, человек постепенно учится направлять свою внимание на Высшее Я, учится осознавать каждый момент времени.