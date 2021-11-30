Что может рассказать о нас эннеаграмма личности

Если верить эннеаграмме,то все люди делятся на 9 видов.

Эннеаграмма – это концепция, согласно которой все люди делятся на 9 типов личности в зависимости от своей основной жизненной мотивации.

Эти 9 типов находятся под управлением трех центров, в которых и формируется главный импульс, управляющий нашими стремлениями. Вот эти центры:

1. голова

2. сердце

3. тело

Для первых – принципиальными являются их мысли и образ осмысления действительности, для вторых – важнее всего их чувства, а третьи принимают решения, опираясь на ощущения в теле. Но это деление очень общее, самое интересное – в конкретных описаниях каждого эннеатипа.

Но прежде чем мы приступим к подробному описанию, прикиньте – к какому из трех вышеупомянутых центров относитесь лично вы. Так вам будет гораздо проще найти свой эннеатип среди следующих девяти.

Если вы причислили себя к первому эннеа-центру, вы либо наблюдатель, либо скептик, либо энтузиаст.

Наблюдатель – это тот, что тщательно собирает информацию, исследует все вокруг, он сух и логичен, всезнающ и проницателен. Наблюдатель высокомерен и замкнут, его мотивация – знать и понимать абсолютно все, с чем ему приходится иметь дело. Узнали себя? Тогда постарайтесь быть более снисходительными к другим людям, открывайтесь миру иногда.

Скептик – стремится себя обезопасить. Это люди, которые постоянно боятся чего-то, то и дело «стелют соломку». Мотивация, очевидно, безопасность. Если вы узнали себя в этом типе, стремитесь преодолевать свои страхи, будьте смелыми иногда, рискуйте.

Энтузиаст – человек, который во всем ищет интерес и удовольствие. Его основная программа – быть счастливым и удовлетворенным, энтузиасты избегают боли. Если вы – энтузиаст, подумайте о тех эмоциях, которые вы сознательно или неосознанно не принимаете, вычеркиваете. Иногда необходимо посмотреть на темную сторону жизни, как бы грустно это ни было.

Если же вы считаете, что главное для вас – ваши чувства и эмоции, ваше сердце, то ищите себя в трех следующих типах:

Альтруист – тот, кто любит помогать другим, кто ищет любви и одобрения своих близких. Это невероятно чуткие и заботливые люди, основной мотивацией которых являются хорошие отношения. Проблема таких людей – в непризнании собственных желаний, в чрезмерном ориентировании на других людей. Позвольте себе рассмотреть свои желания и импульсы, заботьтесь иногда и о себе тоже.

Достигатель – это суперуспешная личность, которая добивается действительно многого. Базовое желание и стремление Достигателей – чувствовать себя ценным и стоящим, и в погоне за победой они часто прибегают к обману. Если вы узнали себя, старайтесь иногда быть честными с самими собой, смотрите вглубь себя, принимайте себя, а не тот образ (частично лживый), который помогает вам добиваться успеха.

Индивидуалист – человек драматичный и особенный. Главная мотивация – создать собственную индивидуальность, не быть похожим ни на кого. Это настоящие романтики, артисты. Индивидуалистам надо иногда расслабляться и «быть как все» – это не так уж и плохо.

И наконец, последняя группа эннеатипов, которые делают ставку на свои ощущения.

Босс – человек, который хочет контролировать свою жизнь и полностью управлять ею. Босс не принимает чужую инициативу, ему важно всегда быть «на коне». Многое в жизни Босса строится на агрессии – явной или скрытой. Если узнали себя – старайтесь иногда «отпускать вожжи». Признавайте чужое право на выбор, снимайте с себя полномочия царя мира – хотя бы на время.

Миротворец – тот, кто всегда стремится сохранить внутреннюю гармонию. Базовая ценность – спокойствие. Это те, кому стоит иногда проявить свою волю и заявить о себе, чтобы что-то в их жизни сдвинулось с места.

Перфекционист – это человек с ярко выраженным желанием быть идеальным. Его мотивация – честность и справедливость. Возможно, именно такая программа – самая сложная и неприменимая к реальности. В любом случае, Перфекционисту надо иногда принимать то неидеальное, что он вдруг обнаруживает, – в себе или в других.

Относительно того, принадлежит человек стабильно к одному эннеатипу или может их менять в течение жизни, есть разные точки зрения. Конечно, все мы пребываем в различных состояниях и склонны менять роли, но все-таки для каждого человека можно выделить основные два-три эннеатипа, которые оказывают наибольшее влияние на его жизнь.

Дарья Лопушкова