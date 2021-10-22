Почему деньги так тяжело достаются

Почему кому-то деньги будто сыпятся с неба, а другим приходится работать день и ночь ради зарплаты?

Финансовое благополучие, а точнее его наличие – это один из вопросов, который могут задавать астрологу, тарологу, хироманту – будут ли деньги, будет ли достаток?

Ведь получается очень интересно: кому-то деньги как будто сами с неба падают, а кто-то перебивается от зарплаты до зарплаты, берет в долг, много работает, а оплата труда ниже, чем ожидалась, или же просто не радует, так сильно человек устает.

Одно из объяснений этого явления заключается в том, что подсознательно человек относится к деньгам и к богатству насторожено, не верит в возможность «легких денег», опасается расплаты за материальную состоятельность и т.п. Поэтому, если деньги приходят тяжело, в первую очередь имеет смысл задаться вопросом – а верю ли я вообще, что это может быть легко? И нередко здесь можно найти ответ «нет, так не бывает, за все надо платить, без труда не вытащишь и рыбку из пруда». Есть и более интересные ответы, например: «да, так бывает, но это надо быть нечестным, честно много не заработаешь» и т.п. То есть, человек как будто бы считает, что нужно иметь какие-то качества, которыми сам не обладает, или же делать нечто, что идет вразрез с его ценностями. Разумеется, это видение было установлено при определенных обстоятельствах, и дальше можно посмотреть, при каких.

Один из путей для такого исследования – посмотреть, что происходило с темой легкости или тяжести добывания денег в предыдущих поколениях (у родителей, бабушек и дедушек). Вполне вероятно, они много и тяжело работали и транслировали именно эту идею своим потомкам. Осознано, словами и, что немаловажно, неосознанно – тем, какими уставшими они выглядели, тем, как мало бывали дома и т.п. Если это так, то выйти из ситуации повторения этой истории можно следующим образом: мысленно поблагодарить прародителей за их труд и сказать себе: «я понимаю, что у вас было так. Я живу в других обстоятельствах и выбираю действовать по-другому». Если вы действительно осознаете, откуда пришла идея о трудности появления денег и действительно перестаете в нее верить, то результат в виде появления более легких способов получения дохода не заставит себя долго ждать.

Джессика Франтова