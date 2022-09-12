Как вычислить человека с черной душой

Постарайтесь поскорее свести общение с этими людьми на нет.

Каждый человек старается окружить себя добрыми и надежными людьми, но, к сожалению, заглянуть в чужую душу не представляется возможным.

Часто человек демонстрирует свое дружелюбие, а на самом деле его негативные мысли спрятаны глубоко внутри. Как можно распознать в своем окружении человека с «черной» душой, подскажут несколько верных признаков.

1. Эгоистичность. Самым явным признаком является отсутствие интереса человека к вам и окружающим. Такие люди могут часами рассказывать о себе и своих переживаниях, совершенно не интересуясь ни вашим мнением, ни вашей личностью.

2. Лицемерие – второе «я» людей с «черной» душой. Они ведут себя как лучшие друзья, говорят вам то, что вы хотите слышать, вроде бы стараются помочь, если в этом видят для себя смысл, а за спиной поступают противоположным образом. На самом деле, они всегда помнят только про свою выгоду и будут рядом с тем, кто в данный момент удобнее.

3. Ненадежность. Эти люди часто дают обещания, но редко их держат. С легкостью предлагают помощь, и при этом могут ничего из обещанного не сделать. Будьте аккуратны, потому что, если человек способен подвести в малом, в большом не стоит на него рассчитывать.

4. Склонность к манипуляции. Такие люди никогда ничего не делают бескорыстно. Вы никогда не получите от них поддержки или помощи, если они не увидят в этом собственной выгоды. Возможно, вы этого не замечали, но их не просто не расстраивают чужие неприятности, скорее радуют.

5. Люди с «черной» душой часто самоутверждаются за счет слабых. Им они могут высказать свои претензии, посмеяться, даже нахамить. Но если они понимают, что другой человек выше по статусу или может жестко поставить на место, они ведут себя крайне мило и предупредительно.

6. Вокруг людей с «черной» душой присутствуют постоянные сплетни и конфликты. Они ни о ком не говорят хорошо: сегодня рассказывают вам гадости о знакомых, а завтра знакомым – о вас. Это не означает, что никого нельзя критиковать, но нужно делать это конструктивно и в глаза, а не плести интриги за спиной.

7. Постоянные жалобы на жизнь и тотальное недовольство – непременный атрибут таких людей. Они прирожденные энергетические вампиры.

Если в вашем окружении есть люди, соответствующие одновременно 3 и более пунктам из этого перечня, постарайтесь поскорее свести общение с ними на нет.