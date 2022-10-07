Из-за чего может почернеть нательный крестик

Нательный крестик появляется у человека после крещения.

Его функция – защищать и оберегать владельца от злого умысла. Крестик всегда напоминает человеку о том, что он находится под защитой Бога. Если вы носите крестик из драгоценных металлов, и он почернел, то это должно вас насторожить.

Чаще всего люди носят серебряные и золотые крестики. Металлы имеют свойство окисляться под воздействием внешних факторов, но, если крестик изменил свой цвет без видимых на то причин, нужно изменить свой образ жизни. После того, как вы выясните причину этого, очистите крестик и заново освятите его.

Почернел серебряный крестик

Если у вас крестик из серебра, и он изменил свой цвет, то это значит, что на вас было оказано неблагоприятное воздействие извне. Это может быть сглаз или порча, но не волнуйтесь, крестик принял весь удар на себя. В некоторых случаях он может сигнализировать об изменениях в организме, например, о болезни. Так, если вы заметили почерневший крестик и одновременно чувствуете слабость и упадок сил, то даже с незначительными симптомами нужно обратиться к врачу. Возможно, вас настигла болезнь, которая пока не проявила никаких симптомов, и ее можно вылечить на ранней стадии. Крестик предостерегает изменения не только физического здоровья, но и психического. Так, человек с почерневшим металлом может страдать расстройством психики, которое тоже требует обращения к врачу.

Почернел золотой крестик

В случае, когда у человека чернеет крестик из золота, это значит, что носящий сам совершил негативный поступок. Возможно, он даже мог согрешить. Так крестик предупреждает человек и напоминает ему о том, что своими поступками и действиями он влияет не только на жизнь других людей, но и на свою. Если крестик почернел в первый раз, то это не страшно, и человеку стоит задуматься о своем поведении. Когда это повторяется из раза в раз, нужно по-настоящему насторожиться и кардинально изменить свою жизнь. Очень часто мы невольно окружаем себя теми людьми, которые несут негатив. Поэтому нужно проанализировать себя и своих близких, их поступки.

После того, как вы найдете причину негатива в вашей жизни, начните ходить в церковь и молиться. Так, вы сможете сгладить последствия своих поступков.