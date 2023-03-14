4 типа женщин, которые нравятся всем мужчинам

Замечали ли вы, что есть женщины, вроде бы не идеально красивые или ухоженные, но неизменно притягивающие к себе мужчин?

Что же есть такого в этих представительницах прекрасного пола, что они всегда окружены мужским вниманием?

1. Привлекательная внешне, потому что мужчина «любит» глазами. Конечно, это очень широкое понятие, потому что, как известно, у каждого свой вкус. Но если обобщить эту категорию, то мужчинам нравятся пропорционально сложенные девушки с ухоженным внешним видом. Совершенно необязательно иметь модельную внешность, но позаботиться о том, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства, способна практически каждая. Всклокоченные волосы и обломанные ногти способны испортить любую красавицу. При этом стоит учитывать, что мужчины предпочитают естественность: чистые волосы, неброский макияж и не слишком длинные ногти. Вы должны выглядеть достаточно красиво, но не слишком, потому что настоящих красавиц большинство мужчин подсознательно побаивается.

2. Имеющая собственные интересы и готовая разделить интересы мужчины. Особенно в начале знакомства каждый человек пытается понять, есть ли у него что-то общее с новым человеком. Необязательно, чтобы женщина любила рыбалку или мотоциклы, но мужчин искренне привлекает, когда ему не нужно бесконечно развлекать собеседницу, а можно услышать от нее что-то интересное. К тому же наличие собственных интересов косвенно указывает мужчине на то, что женщина не будет постоянно требовать его присутствия рядом, потому что ей и так есть, чем заняться.

3. Дружелюбная и уверенная в себе. Мужчинам важно именно такое сочетание, потому что, если женщина просто уверена в себе, она часто ожидает, что ее расположения должны добиться, а там уж она посмотрит. Так вот, мужчине важно заранее понимать, есть ли у него шансы. Если ему кажется, что их немного, он даже не станет пробовать. Дружелюбный настрой создает элемент игры, флирта и заметно облегчает общение. К тому же, уверенные в себе люди гораздо более позитивны и снисходительны к чужим недостаткам.

4. Женственная и заботливая. Мужчине важно чувствовать себя сильнее рядом с женщиной, а она старается дать ему такую возможность, даже если прекрасно может справиться сама. Если же мужчине нужна ее поддержка, всегда ее окажет, не упрекая и не задавая лишних вопросов.

Найдите свои плюсы и привлекайте к себе мужчин.

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