Негатив и ложь: как люди воруют нашу энергию

Эзотерики считают, что каждый человек вокруг своего физического тела защищен биоэнергетической оболочкой или аурой.

Это «силовое» поле состоит из циркулирующей энергии, которая защищает человеческую психику от внешних воздействий и поддерживает наши жизненные силы. Потеря «энергии» грозит человеку болезнями и проблемами в разных сферах жизни. Это может происходить из-за хронического перенапряжения или стрессов, но бывает и так, что нашу энергию «воруют» другие люди, которых называют «энергетическими вампирами». Часто внешне они выглядят вполне приятными и дружелюбными, но после общения с ними вы можете почувствовать, что раздражены или устали, у вас испортилось настроение, из вас как будто ушли силы и радость жизни. Если встреча с «вампиром» была случайной, вы быстро восстановитесь, но, если среди вашего постоянного круга общения есть такие люди, постарайтесь свести общение с ними к минимуму, чтобы не заболеть и не впасть в депрессию. Существует несколько способов, которыми энергетические вампиры «воруют» энергию других.

1. «Вампир» постоянно провоцирует вокруг себя споры и конфликты. Он любит сталкивать людей между собой, распускать сплетни, провоцировать на скандалы – такая атмосфера подпитывает его энергетику. Даже если ваше общение с таким человеком в целом проходит мирно, вы ощущаете постоянное внутреннее напряжение, неудовлетворенность, манипулирование вашим хорошим отношением. Вы чувствуете, что вас используют, ничего не давая взамен.

2. «Вампир» обожает вызывать чувство вины по любому поводу у всех, с кем общается. Извинения и попытки компенсировать мнимый ущерб со стороны этих людей, дает ему мощную энергетическую подпитку.

3. Лживость и неискренность – его конек. «Вампир» - мастер втереться в доверие, а после использовать слабые места человека или его откровения ему же во вред. Когда «вампир» чувствует себя хозяином ситуации, он наполняется энергией.

4. Постоянный негатив, жалобы и просьбы помочь

безвозмездно – еще один способ «украсть» энергию. При этом, как бы велика не была ваша помощь, «вампир» никогда не бывает благодарен, а принимает ее как должное или даже высказывает свое недовольство.

5. Обесценивание вас и ваших достижений – еще один способ «отъема» энергии. У вас портится настроением и падает самооценка, а «вампир» наслаждается произведенным эффектом.

Учитесь разбираться в людях и не давайте «воровать» вашу энергию.

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