Как вычислить токсичных родственников

Как известно, семью не выбирают. И если с неприятными дальними родственниками можно прекратить общение или видеться крайне редко, то с близкими – это часто невозможно.

К сожалению, родные часто приносят нам гораздо больше неприятного и болезненного, чем посторонние, но вычеркнуть их из жизни насовсем или максимально дистанцироваться не получается. Как понять, что рядом с вами «токсичные» люди и минимизировать свои психологические потери?

Токсичные люди всегда считают себя умнее других и точно знают, как окружающим следует поступить в той или иной ситуации. Они часто используют повелительное наклонение: «ты должен», «тебе следует», «надо сделать так». Если вы не соглашаетесь с их мнением, сильно раздражаются, возмущаются и обижаются: они же хотят как лучше.

Вас критикуют или осуждают под маркой заботы: «хватит есть, рубашка еле застегивается», «зачем ты тратишь время на эту учебу, все равно работу не найдешь», «нет смысла жить с этим неудачником». Возможно, в части таких высказываний есть доля правды, но такая подача резко снижает вашу самооценку, портит настроение и вселяет чувство вины.

Токсичный родственник постоянно самоутверждается за ваш счет, рассказывая, как у него все хорошо и как он успешен в сравнении с вами. При плотном общении с таким человеком у вас может возникать зависть, снижаться мотивация к деятельности, развиваться неудовлетворенность собой и своей жизнью.

Противоположный подход, когда родственник беспрестанно жалуется вам на жизнь, просит помочь, рассказывает, как сложно справляться с делами. При этом он ничего не предпринимает сам, а пытается переложить проблемы и ответственность на вас, манипулирует родственными чувствами и вынуждает помочь.

Родственники постоянно нарушают ваши границы физически: звонят в любое время дня и ночи, приезжают погостить без предупреждения, регулярно оставляют для присмотра детей или питомцев, ссылаясь на то, что семья должна помогать. При этом вы с ними поступать так не можете.

Если хотя бы один пункт отравляет вашу жизнь, задумайтесь, готовы ли вы терпеть такое отношение даже от близких людей. Попробуйте поговорить, начните по-другому реагировать, отстаивайте свои личные границы и учитесь говорить твердое «нет». Если же родственники продолжат так с вами обращаться, постарайтесь свести общение с ними к минимуму.

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