Вопросы, на которые нужно ответить, чтобы понять себя

Чтобы лучше понять себя и то, что происходит в нашей жизни, бывает полезно задать себе правильные вопросы.

Это можно сделать в любой момент, но обычно на такие размышления человека наводят кризисные времена, связанные с поиском себя и своего места в жизни.

Вопрос первый – кто мои друзья и соратники? Кто те люди, с кем я постоянно общаюсь и каждый день взаимодействую? Подумайте про качества этих людей, ценности, установки. Они не просто так находятся в вашей жизни – осознанно или нет, вы их выбрали и скорее всего, это произошло из-за совпадений ваших взглядов и интересов. Если же, наоборот, какое-то качество часто встречается у вашего ближнего круга и не нравится вам – возможно, вы просто не можете себе признаться в том, что им обладаете.

Второй вопрос – чего я по-настоящему хочу? Мои желания – это мои желания? Откуда они возникли? Важно разобраться с тем, какие наши стремления истинные, а какие навязаны социумом и окружением. Потому что стремление к истинным, глубинным целям будет приносить радость и сопровождаться интересными и наполняющими открытиями, а вот «чужие», навязанные достижения будут даваться тяжело и опустошать, препятствия могут возникать на пути как сигналы – остановитесь, пока не поздно, вы идете по чужой дороге.

И третий вопрос – Что я отрицаю? Какие события, действия, вызывают у меня отвращение, злость, отвержение? Здесь есть два направления для открытий – во-первых, задуматься над тем, почему это так, о настоящих причинах такого отношения к людям или событиям. Возможно, вы наткнетесь на ситуацию, которая была в прошлом, но вы ее не отпустили, не смогли кого-то простить или что-то принять, и теперь вас преследуют своеобразные «напоминания» о ней. Но может быть и другое – таким образом вас учат смирению, умению владеть собой, прощать недостатки других и спокойно относиться к препятствиям.

Вопросы порождают не только ответы, но и новые вопросы. И чем больше их будет, тем больше интересных открытий о себе вас ожидает. Ведь недаром говорят, что правильно поставленный вопрос уже содержит в себе половину ответа.

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