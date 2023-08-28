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Карма или «темная» энергия: что эзотерики думают о психических заболеваниях

28 августа 2023ПсихологияРамблер

Любое психическое нарушение у человека проявляется в виде нарушения восприятия самого себя или окружающего мира.

Карма или «темная» энергия: что эзотерики думают о психических заболеваниях
Фото: depositphotos

При этом страдает эмоциональная или когнитивная сфера, меняется поведение.

С точки зрения официальной медицины психические расстройства обусловлены различными органическими поражениями мозга, а также стрессами, интоксикацией, генетическими мутациями и другими факторами. Однако, несмотря на огромное количество исследований, часть заболеваний так и не поддается четкому объяснению и лечению. Именно поэтому нарушения психики часто пытаются рассмотреть с точки зрения эзотерики, которая объясняет их по-своему.

1. Кармические причины. В этом случае психическое расстройство вызвано «неправильным» поведением человека в прошлых жизнях или осознанной, до нынешнего воплощения, необходимостью пройти определенный урок. Так, например, считается, что тот, кто в нынешней жизни страдает психозом или другим расстройством с галлюцинациями, переполнен ненавистью к родителям и по этой причине утратил контакт с собственным «я». А вот старческое слабоумие или болезнь Альцгеймера указывают на большое количество непрощенных обид, которые создают внутри человека пустоту и «убивают» эмоциональную составляющую.

2. Накопление «темной» энергии, которое может быть вызвано как кармическими причинами, так и неправильным поведением в нынешней жизни. В этой ситуаци мозг начинает работать на более низких частотах и воспринимать в большей степени сигналы не из реального мира, а из астрального, но того, где обитают различные «темные сущности». Они-то и начинают управлять человеком и диктовать ему правила поведения. В прошлые века такая ситуация называлась одержимостью и ее лечили, часто весьма успешно, не лекарствами, как сейчас, а «изгнанием бесов».

3. Способность переключать мозг на восприятие других измерений и реальностей, которой обладают все продвинутые эзотерики (маги, целители, ясновидящие) и психически больные люди. Но если у первых эта функция поддается контролю и работает на «хозяина», то у вторых она действует в произвольном режиме, полностью или частично дезориентируя человека.

Эзотерики считают, что психически больные люди осознают свое состояние только после смерти, когда заканчивается «отработка» урока текущего воплощения. А вот существует ли вероятность того, что человек воплощается в таком состоянии несколько жизней подряд, неизвестно даже им. Вне зависимости от того, какова причина психического расстройства на самом деле, оно требует внимания и лечения в этой жизни.

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