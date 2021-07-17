Ужасные привычки в отношениях, которые кажутся хорошими

Некоторые привычки портят отношение хуже постоянных скандалов.

Мы всеми силами стремимся сохранить наши отношения и сделать их лучше и крепче. Однако не все то, что мы привыкли делать «для отношений» – на самом деле хорошая идея. О том, какие привычки только навредят вам и вашему партнеру, читайте в этой статье.

Наказание сексом

Во-первых, люди привыкли наказывать партнера сексом, а во-вторых – мириться с помощью секса. Первое плохо, потому что то, что изначально должно приносить удовольствие, теперь используется как приманка, недоступный приз, элемент насилия. И если даже вы своей цели достигнете, секс будет теперь всегда ассоциироваться с чем-то неприятным.

Примирение с помощью секса

Все мы знаем, каким страстным и горячим бывает примирительный секс, но в таком способе налаживания отношений есть проблема. Дело в том, что причина, по которой вы поругались, остается невыясненной, негатив замалчивается и заталкивается куда подальше и поглубже. В перспективе это только усугубляет проблему и разрушает отношения.

Излишняя забота

Конечно, очень мило, когда о тебе заботятся: носят завтрак в постель и заставляют надеть теплый свитер, если на улице холодно. Однако часто забота переходит в опеку, а это уже элемент не партнерских, а детско-родительских отношений. Невозможно уважать того, кто не в силах о себе позаботиться, а еще он становится зависимым. Ну а зависимость и любовь вместе не уживаются.

Замалчивание негатива

Часто, чтобы не портить отношения, мы терпим то, что доставляет нам неприятные эмоции. Высокомерные высказывания партнера, психологическое насилие, навязчивость и просто невнимательность часто просто игнорируется и прощается, дабы не обострять ситуацию. Многие люди даже гордятся тем, как много они терпят – словно бы именно на терпении держится любовь и крепкие отношения. Но если вы не говорите о том, что делает вам больно, то шансов на исправление – ноль. И в будущем будет только хуже.

Требование развития

Обязательного, незамедлительного развития! Конечно, становиться лучше – классно, но только если это ваше личное желание или желание вашего партнера. Любое насилие в этом плане типа «я стану лучше, чтобы он/она любила(а) меня еще больше!» или «я сделаю из него/нее человека!» – не сделает вас или вашего любимого человека лучше, а лишь докажет, что сами по себе вы не интересны себе, а ваш партнер должен прыгнуть выше головы, чтобы заслужить ваше одобрение. И здесь снова попахивает нерешенными конфликтами с родителями, а не взрослыми отношениями.