Как отличить психологически сильного мужчину от слабого

Как при первом общении понять, что мужчина достоин того, чтобы вы продолжали с ним общение?

Морально сильный мужчина отличается от морально слабого кардинально. Вот основные отличия.

Отношение к ответственности

Определить сильного мужчину можно по тому, насколько он ответственнен. Если мужчина спокойно справляется с жизнью, не критикует власть, родителей и женщин – он берет ответственность на себя. Если же вы утопаете в его критике по поводу всего – он не принимает, что он уже взрослый, а значит, взрослой в отношениях придется быть только вам.

Наличие целей

Морально сильный мужчина обязательно имеет жизненные цели. Он стремится к тому, что сделает его богаче, сильнее, здоровее, счастливее. Если перед собой вы видите нытика, который жалуется на отсутствие желаний и мотивации, а также на непреодолимые препятствия на пути к цели, бегите.

Отношение к эмоциям

Сильный мужчина эмоции принимает как обычную сторону жизни, и к своим, и к чужим эмоциям он относится нормально, без страха и отвращения. Сильный мужчина не боится женских слез и собственного гнева, он принимает душевную, чувственную часть жизни и наслаждается ею. Неразвитый мужчина осуждает слезы, особенно мужские, а женские его раздражают. Он строит из себя либо супертвердого мужика, либо постоянно жалуется на недостаток вдохновения, в общем – не берет на себя труд исследовать собственный внутренний мир. Да, морально слабый мужчина никогда не обратится к психологу: по его мнению, это стыдно.

Поведение и речь

Пожалуй, это самый яркий и явный признак. Психологически сильный мужчина говорит и действует уверенно, легко, не подчиняя себе окружающих. Он договаривается, если ему что-то нужно, не хамит, уважает чужое мнение и свое тоже. Неразвитый же мужчина много критикует, подавляет окружающих или наоборот, угодничает всем. Такому мужчине не важны ни свои, ни чужие желания, он говорит и действует из страха и неуверенности в себе.

Надеемся, этот чек-лист поможем вам не ошибиться с выбором спутника!