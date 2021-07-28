Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Заполните профиль, и наша умная лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь

Знаменитости, которые открыто говорят о зависимостях

28 июля 2021ПсихологияМарианна Басс

Несмотря на звездный статус, некоторые актеры и музыканты открыто говорят о своих пристрастиях к алкоголю и наркотикам и проблемах с ними.

Знаменитости, которые открыто говорят о зависимостях
Фото: Кадр из фильма "Области тьмы"

Роберт Дауни-младший.

Актер говорит, что употреблял наркотики до того, как был известным, и большую часть своей ранней карьеры провел под их влиянием. В конце 1990-х - начале 2000-х он подвергся нескольким громким арестам за злоупотребление алкоголем, кокаином и героином, а также провел время в калифорнийской тюрьме и в реабилитационном центре штата. В 2002 году Роберт объявил, что выздоровел. Фильм Marvel 2008 года «Железный человек» возродил его застопорившуюся карьеру.

Деми Ловато

Она была 17-летней актрисой на семейном телевидении, когда, по ее словам, впервые употребила кокаин. По мере взлета ее певческой карьеры росли и ее проблемы с наркотиками и алкоголем. В 2010 году она впервые обратилась за лечением от зависимости, а также от проблем с психическим здоровьем, включая биполярное расстройство и расстройства желудка. Она рассказывала о своем лечении в интервью, социальных сетях и в своей музыке.

Бен Аффлек

Аффлек, получивший премию Оскар за «Умница Уилл Хантинг» и «Арго», и сыгравший Бэтмена во франшизе DC Comics, открыто заявлял о своих проблемах с алкоголем. Впервые он пошел на реабилитацию в 2001 году и назвал зависимость «тяжелой борьбой на всю жизнь». После пребывания в лечебном центре в 2018 году Аффлек сказал в социальных сетях: «Если у вас есть проблема, получение помощи – это признак смелости, а не слабости или неудачи».

Бредли Купер

Бредли был номинирован на несколько премий Оскар, но на пути к успеху актер пережил тяжелые времена. Он говорит, что годы злоупотребления наркотиками и алкоголем угрожали разрушить его жизнь, и в 2004 году в возрасте 29 лет он принял решение прекратить их употребление. С тех пор он стал одним из самых успешных исполнителей главных ролей Голливуда.

Элтон Джон

Кризис СПИДа вдохновил певца на решение своих проблем. Сэр Элтон Джон говорит, что когда его друг, молодой активист по борьбе со СПИДом Райан Уайт, умер в 1990 году, он очень сожалел о том, что провел предыдущее десятилетие, злоупотребляя алкоголем и кокаином. В 1990 году он обратился за лечением, а 2 года спустя основал Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом.

ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Гороскоп на сегодня
28 июля 2021Rambler
Дата рождения

18-19 лунные сутки. Ленивое утро заставит нас проспать работу, пить больше кофе и не напрягать мозги лишний раз. Разгонимся мы только к обеду, поэтому...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Нравится 1
Гороскоп на завтра для всех знаков
29 июля 2021Rambler

19-20 лунные сутки.Рискуем по полной, играем по своим правилам и креативим – все это нам разрешает Луна в Овне. Энергии сегодня – выше крыши, поэтому...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гадания
Онлайн-гадание на кофейной гуще — крепкие и бодрящие предсказания
Нравится 21
Работаем на перспективу из последних сил — финансовый гороскоп на 29 июля
Боремся с тайными переживаниями — любовный гороскоп на 29 июля
Действуем по знакомому сценарию — гороскоп на 29 июля
Что приготовить на завтрак Овнам, Львам и Стрельцам
Почему он не спешит в ЗАГС
Как запрограммировать себя на успех
Цифры, которые притягивают деньги
Каким знакам зодиака разобьют сердце в августе
Знаменитости, которые открыто говорят о зависимостях
Тест: на что похож ваш денежный поток
Какие знаки зодиака обречены на богатую жизнь
Самые верные друзья по знаку зодиака
Приметы на 29 июля: что нельзя делать в этот день
Нужно ли менять фамилию при замужестве
Правда ударит по отношениям — любовный гороскоп на 28 июля
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
26 июля - 1 августа 2021Astro7

Венера всю неделю находится в знаке Девы. Это значит, что к личным отношениям нужно подходить с холодной головой. Полезно обращать внимание на мелочи,...

Читать продолжение
Любовный гороскоп на июль для всех знаков
Июль 2021Astro7

Для сферы отношений июль будет более благоприятным, чем для деловой сферы. Однако, если вы задумываетесь о свадьбе или начале совместного проживания,...

Читать продолжение
Лунный календарь на сегодня
18 лунный день27 июля 22:32 — 28 июля 22:4219 лунный день28 июля 22:42 — 29 июля 22:51

День отражение. 18-е лунные сутки, являются символическим отражением вашего внутреннего состояния, события дня показывают, что вы наработали в...

Читать продолжение