Знаменитости, которые открыто говорят о зависимостях

Несмотря на звездный статус, некоторые актеры и музыканты открыто говорят о своих пристрастиях к алкоголю и наркотикам и проблемах с ними.

Роберт Дауни-младший.

Актер говорит, что употреблял наркотики до того, как был известным, и большую часть своей ранней карьеры провел под их влиянием. В конце 1990-х - начале 2000-х он подвергся нескольким громким арестам за злоупотребление алкоголем, кокаином и героином, а также провел время в калифорнийской тюрьме и в реабилитационном центре штата. В 2002 году Роберт объявил, что выздоровел. Фильм Marvel 2008 года «Железный человек» возродил его застопорившуюся карьеру.

Деми Ловато

Она была 17-летней актрисой на семейном телевидении, когда, по ее словам, впервые употребила кокаин. По мере взлета ее певческой карьеры росли и ее проблемы с наркотиками и алкоголем. В 2010 году она впервые обратилась за лечением от зависимости, а также от проблем с психическим здоровьем, включая биполярное расстройство и расстройства желудка. Она рассказывала о своем лечении в интервью, социальных сетях и в своей музыке.

Бен Аффлек

Аффлек, получивший премию Оскар за «Умница Уилл Хантинг» и «Арго», и сыгравший Бэтмена во франшизе DC Comics, открыто заявлял о своих проблемах с алкоголем. Впервые он пошел на реабилитацию в 2001 году и назвал зависимость «тяжелой борьбой на всю жизнь». После пребывания в лечебном центре в 2018 году Аффлек сказал в социальных сетях: «Если у вас есть проблема, получение помощи – это признак смелости, а не слабости или неудачи».

Бредли Купер

Бредли был номинирован на несколько премий Оскар, но на пути к успеху актер пережил тяжелые времена. Он говорит, что годы злоупотребления наркотиками и алкоголем угрожали разрушить его жизнь, и в 2004 году в возрасте 29 лет он принял решение прекратить их употребление. С тех пор он стал одним из самых успешных исполнителей главных ролей Голливуда.

Элтон Джон

Кризис СПИДа вдохновил певца на решение своих проблем. Сэр Элтон Джон говорит, что когда его друг, молодой активист по борьбе со СПИДом Райан Уайт, умер в 1990 году, он очень сожалел о том, что провел предыдущее десятилетие, злоупотребляя алкоголем и кокаином. В 1990 году он обратился за лечением, а 2 года спустя основал Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом.