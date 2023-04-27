Церковные свечи и «Отче Наш»: как снять порчу самостоятельно

Как понять, что на вас наведена порча и каким образом от нее можно избавиться?

Порча – это преднамеренно нанесенное человеку деструктивное (разрушающее) воздействие. Она может быть нанесена самостоятельно или через специалистов.

Как понять, что вы «заболели» порчей

Как понять, что порча наведена? Признаков много, но одно общее их объединяет – это резкое ухудшение жизни сразу по нескольким направлениям: здоровье, отношения с близкими, финансовые трудности. Сопровождается постоянным ощущением нехватки сил и мыслями о самоуничтожении.

Как снять самостоятельно

Самостоятельно снять порчу можно разными способами. Например, с помощью церковной свечи. Освященную свечу зажигают и проводят несколько раз вокруг всего энергетического кокона человека. В тех местах, где свеча начинает коптить и искрить, останавливаются и огнем зачищают этот участок, визуализируя картинку, как будто огонь сжигает все черное, нехорошее. Завершают, когда свеча перестает искрить и пламя становится ровным. Ритуал сопровождается молитвой «Отче Наш» – вне зависимости от ваших религиозных убеждений это очень сильная защита.

Еще один вариант – очистка солью. Необходимо купить крупную поваренную соль в магазине, если оплата наличными – сдачу оставить. Соль поместить в церковную лампаду с горящей освященной свечой и так же водить вокруг всего тела. Читать любую молитву от врагов или произносить любые обережные заклинания. Когда свеча догорит, посмотреть на цвет соли – если она черная, повторить ритуал до тех пор, пока чернота не исчезнет, сообщает DailyHoro.

Вычисляем «заказчика»

Во время ритуала может прийти образ человека, который порчу нанес. Спонтанно вспоминается кто-то из знакомых и вспоминаются ситуации, в которых этот человек смотрел с ненавистью и злобой или говорил что-то нехорошее, приходит просто образ, лицо которого искажено гневом и т.п. Мысленно следует произнести: «Возвращаю тебе твое, забирай!» - и представить, как все, снятое с вас, отправляется адресату.

Может получиться и так, что порчу кто-то заказал. Тогда начнут приходить образы посторонних людей в капюшонах и плащах с горящими глазами, какие-то ритуальные предметы. Следует обратиться к ним со словами: «покажи заказчика» и также вернуть все, от них полученное.

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