Пять признаков, что у вас токсичные родители

Некоторые мамы и папы губят как настоящее, так будущее своего ребенка.

До определенного возраста родители для ребенка – самые авторитетные люди.

Считается, что они всегда хотят для своего чада самого лучшего и делают все, что в их силах, чтобы вырастить ребенка успешным и счастливым. Но в жизни, к сожалению, часто все совсем не так радужно. И, даже если мы не берем в расчет абсолютно безответственных или жестоких родителей, то среди обычных семей встречается огромное количество «токсичных» мам и пап, которых сложно заподозрить в нелюбви к своим детям. Однако, они ведут себя так, что психическое здоровье их отпрысков сильно страдает и во взрослом возрасте приводит на прием к психологу.

Существуют важные признаки, по которым можно определить родительскую «токсичность».

1. Нарушение личного пространства. В детстве – это чтение дневников и проверка карманов, в более старшем возрасте – вход в комнату без стука и требование дать пароль от телефона. Что бы это ни было – это закладывает в ребенке глубинную неуверенность, порождает низкую самооценку.

2. «Есть мнение мое и неправильное». Родители требуют от детей согласия по всем пунктам, начиная от каши на завтрак до выбора университета. Им кажется, что они знают лучше и так они страхуют ребенка от неправильного выбора. Во взрослом возрасте это лишает его способности принимать собственные решения.

3. Запрет на выражение чувств. В любых обстоятельствах родители требуют не плакать, не бояться, «держать себя в руках». Чаще всего это происходит потому, что родители не знают, как справляться с собственными чувствами и бояться столкнуться с их проявлениями у ребенка. Это приводит к психосоматическим состояниям, когда подавленные эмоции начинают выражаться через болезни тела.

4. «Условная» любовь – это когда любят только за что-то: за хорошее поведение, отличные оценки, достижения. А в ситуации неудачи, вместо поддержки, упрекают или сравнивают с более успешными сверстниками. Такие дети, даже если становятся перфекционистами, испытывают сильную внутреннюю тревогу и редко чувствуют удовлетворение от собственных достижений.

5. Манипуляции. Их может быть много, но самые «токсичные» – через чувство вины. Порождая его, ребенка вынуждают отказаться от своих планов и желаний в угоду потребности родителей. Например, провести праздники дома, а не с друзьями, чтобы маме не было скучно или отказаться от переезда в другой город ради повышения на работе, чтобы родителям не было одиноко.

Если вы обнаружили хотя бы один пункт в общении с родителями или с собственными детьми – это первый шаг к тому, чтобы начать менять ситуацию. Помните, что у каждого человека, включая вас, есть свои чувства и желания, на которые он имеет право и которые надо учиться уважать.