Какие фразы отпугивают от нас счастье

Оказывается, некоторые простые фразы могут принести нам немало проблем.

Каждый человек хочет быть счастливым. А чтобы обрести желанное, нужно иметь определенный настрой, показывающий Вселенной нашу готовность обладать желаемым. Поэтому важно внимательно следить за тем, что мы говорим и думаем – мысли, как известно, материальны и мы приобретаем именно то, что «запланировали».

Попробуем разобраться с некоторыми фразами (которые мы можем часто произносить), которые могут мешать обретению счастья.

1. «Я не » Некрасивая, несчастливая, недостойная, отвратительная и т.п. Любая негативная оценка себя приведет к тому, что именно так к нам и будет относиться мир и люди, его населяющие. Я – неудачница, хорошо, вот тебе очередная неудача. Поэтому отслеживайте свои мысли, прежде чем они превратились в разрушающие слова. Вспоминайте другие ситуации или время, когда наоборот, везло. Хвалите себя и поддерживайте, и именно так будет относиться к вам мир.

2. «Мне бы твои проблемы!», «Я бы на твоем месте ». Здесь есть и зависть и попытка встать на путь другого человека. А он может оказаться очень даже не сладок. В чем вы легко сможете убедиться, когда действительно получите те самые чужие проблемы, но уже в своей жизни. Поэтому лучше так: «Желаю тебе справиться», «У меня есть идея, как это преодолеть. Хочешь, расскажу?». Поддержка гораздо лучше обесценивания чужого опыта, чью истинную цену вы, скорее всего, не знаете.

3. «Это не про меня», «Со мной подобное произойти не может!». Как известно, не стоит зарекаться. Это касается и хороших и плохих вероятностей. Если речь идет о дурном: «Я так глупо не поступлю никогда», то здесь может быть и гордыня, и страх. И мы получим ситуацию, в которой с большой долей вероятности именно так себя и поведем. Поэтому лучше по-другому: «Мне страшно, что подобное может случиться со мной. Я попробую понять, как это случилось и найти способ помочь преодолеть эту ситуацию». Неприятности происходят, но самое главное – это наше умение с ними справляться.