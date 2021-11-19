Что делать, когда за вашей спиной сплетничают

Всем нам время от времени перемывают косточки. Рассказываем, как это пресечь.

Сплетни – это непроверенная информация или слухи о людях, которые передаются в устной форме. Они существовали во все времена и не зависели от уровня общества. Предполагаю, что нет такого человека, кто ни разу в жизни не столкнулся со сплетнями в школе, в офисе или в каком-то другом коллективе. Люди сплетничают по разным причинам: от зависти, от желания самоутвердиться за чужой счет, от скуки, из желания потроллить или подставить. Какова бы ни была причина, узнав, что вы стали объектом сплетен, необходимо вставать на собственную защиту.

Для начала хладнокровно оцените ситуацию и постарайтесь понять, имеют ли сплетни под собой основу и насколько значительный урон могут нанести вашей репутации.

Проанализируйте, чем пересуды о вас вызваны, возможно, вы сами дали повод своим поведением, излишней откровенностью или внешним видом. Если почву для разговоров за спиной дали вы сами, постарайтесь устранить все, что подпитывает сплетни и в дальнейшем ведите себя осторожнее.

Если после размышления о ситуации вы понимаете, что сплетни распространяются без повода с вашей стороны, то попробуйте различные тактики для того, чтобы их пресечь.

1. Игнорируйте сплетни, особенно, если они не наносят никакого урона, кроме эмоционального недовольства. Делайте абсолютно равнодушный вид. Сплетникам быстро станет скучно и они начнут обсуждать кого-то другого.

2. Переведите в шутку. Если вы остры на язык, пошутите над сплетником прилюдно, возможно, желание сплетничать о вас пропадет с первого раза.

3. Гиперболизируйте сплетни. Сплетня, доведенная до абсурда, скорее смешна, чем опасна.

4. Напугайте сплетника, если тема располагает. Например, если за вашей спиной судачат о вашем романе с директором, скажите, что он уже развелся и через неделю вы станете его законной супругой. Вряд ли кто-то захочет испортить отношения с женой высокого начальника.

5. Действуйте на опережение. Если вы точно знаете, кто распускает сплетни, подходите к нему регулярно сами и в присутствии других интересуйтесь, какую новую информацию о вас он собрал за ночь и будет рассказывать сегодня.

6. Переключите в позитивное русло. Предложите обсудить грядущий корпоратив или какое-то внешнее интересное событие.

7. Если вы – начальник, загрузите работой. Часто сплетни возникают от нечего делать, а когда работы полно или есть общее дело – не до пустых разговоров.

Со сплетнями можно и нужно бороться, но лучше, по возможности, не давать для них поводов.