Как избавиться от синдрома спасателя

Почему мы так отчаянно хотим всем помочь, закрывая глаза на собственные проблемы?

Начнем с того, что не каждый человек, оказывающий помощь, является «спасателем». Помощь ближнему и участие в волонтерских движениях – естественное желание чувствовать себя нужным и полезным.

Проблемы начинаются тогда, когда помощь навязывается без просьбы со стороны другого или человек помогает, «жертвуя» собственным благополучием.

Почему нам нужно всех спасти

Спасательство в нашем менталитете закреплено исторически и культурно. Сказки и многие классические произведения превозносят героев, жертвующих собой ради ближнего. «Общинное мышление», помогавшее выживать в трудные времена, не изжито: до сих пор никого не удивляет, что посторонние люди могут дать вам кучу советов на любую тему, начиная от воспитания детей до способов восстановления здоровья. Для части людей спасательство стало нормой жизни: заметив чужую проблему в поле зрения, они несутся ее решать и часто расстраиваются, не получая похвалы. Они начинают считать неблагодарными тех, кому оказали бескорыстную помощь. Спасателю сложно осознать, что его вмешательство было неуместным, поскольку «терпящий бедствие» не просил ни совета, ни поддержки.

Причины спасательства

С точки зрения психологии, тяга к спасательству возникает по нескольким причинам, осознав и проработав которые, можно перестать налаживать чужие судьбы и переключиться на собственную жизнь. Одним из основных факторов такого поведения является недостаток заботы о ребенке в раннем возрасте. Глубинная потребность в ней компенсируется посредством «профлексии»: человек начинает делать для других то, в чем подсознательно нуждается сам.

В некоторых случаях спасательство скрывает под собой желание доминировать: это проявляется в постоянных указаниях, как следует поступить. А еще спасатель постоянно испытывает тревогу от невозможности контролировать негативные события окружающего мира. Именно поэтому он постоянно пытается исправить любой негатив, происходящий вокруг него и с другими людьми, пытаясь таким образом, восстановить чувство безопасности, наведя порядок.

Если вы осознали, что являетесь спасателем и хотите выйти из этой роли, то задайте себе вопрос: зачем это вам нужно. Ведь постоянно «помогая» другим, вы нарушаете не только их личные границы, но и свои собственные. Вы взваливаете на себя чужую ответственность и не даете развиваться и приобретать необходимый опыт себе и тем, кого спасаете. Начинайте следовать новым правилам: не бросайтесь помогать, даже советом, пока вас не попросят и помогайте по просьбе только тогда, когда чувствуете, что у вас на это есть ресурс и желание.

Снимите костюм супергероя и займитесь собственной жизнью.