Как понять, что ты следуешь своему предназначению

Наше предназначение всегда нас находит и притягивает.

Новое время бросает нам и новые вызовы – хочется не просто существовать, а делать нечто полезное и важное, хочется жить так, чтобы было чувство удовлетворения от своего пути и чтобы ощущалось «я все делаю правильно».

Но далеко не каждый может понять, правильным ли путем он идет? Поэтому давайте разберемся – что может нам подсказать.

1. Вы делаете то, что не можете не делать. Вот именно в такой формулировке. «Я не могу без », «я не представляю, как бы я жил(а) без ». Это оно.

2. Это дело вас всегда находит. Куда бы вы ни пришли, с кем бы вы ни были, но вы всегда или выступаете организатором, или поддержкой, или экстренным советчиком, или аналитиком или . Сотни разных вариантов. Но вы ловите себя на том, что постоянно оказываетесь в одинаковой роли. Обратите на это внимание, возможно это как раз и есть то, чем вам важно и нужно заниматься в этой жизни!

3. Ваш труд тяжел. Кажется, что вы просто погребены под бесконечными однотипными вопросами и проблемами – но люди почему-то упорно обращаются именно к вам! Как будто вокруг нет других специалистов. Это тоже сигнал, на который стоит обратить внимание – окружающие «считывают» ваше истинное призвание.

4. Вас критикуют и пытаются обесценить. Ничего удивительного – конкуренты считывают вас как соперника и им во что бы то ни стало необходимо «стереть вас с лица земли», сделать так, чтобы вы все бросили. Но даже если вы их вдруг послушали, все равно жизнь оборачивается так, что вас «возвращают» к избранному ранее поприщу. Даже если вы давали себе слово «никогда больше».

Поэтому, если сомневаетесь, всмотритесь в свою жизнь! Сколько в ней было поворотов и перемен, но что осталось неизменным? Что у вас получалось, несмотря ни на что? Реализуйтесь во благо себе и Миру!