Вы не поверите, но наша душа считывает послание Вселенной. Рассказываем, как

Мы можем исполнить любое свое желание, если будем слушать Вселенную.

Наверное, каждый, кто хоть раз сталкивался с формулировкой желаний и их исполнением, задавался вопросом «Почему так происходит?», «Почему одни желания исполняются, а другие – нет?», «Как вообще нас слышит Вселенная?».

Миссия души

Дело в том, что каждое воплощение Души оставляет информационный след. Другими словами, все, что когда бы то ни было происходило на Земле и других планетах – записано в огромном «облаке». И, собираясь воплощаться, душа оставляет информацию о том, какие у нее задачи и цели, а большое информационное поле дает, в свою очередь, ответ, насколько возможна та или иная реализация, какие могут быть последствия.

Например, душа ставит задачу – обрести гармоничные отношения с противоположным полом. Это уже означает, что есть другой опыт – дисгармоничный. И, чтобы его осознать и изменить, в новой жизни душе будут встречаться те, кто будет делать эту дисгармонию видимой – это как неизбежные испытания на движении к цели.

Как она ее исполняет

Но приходя на Землю, душа часто теряет память и воспринимает происходящее как наказание, свою невезучесть, отверженность. Поэтому вопрос: «Чему меня это учит?», «Что я понимаю о себе после произошедшей ситуации?» – эти вопросы очень помогают перейти от испытаний к реализации задуманного.

Это касается и других сфер жизни – например, богатства, успеха, реализации. Если не веришь в свою успешность – вот те люди и обстоятельства, которые будут поддерживать это «неверие»: обесценивать, унижать, говорить, что у тебя ничего не получится. А вот если вера в себя и свои силы искренняя – тогда да, это будут те самые желания, которые реализуются как по волшебству.

Как добиться своего

Обратите внимание, как вы их формулируете, какой запрос получает Вселенная. Быть может, переформулировка «научиться любить себя» принесет больше результатов, чем изначальное желание «хочу, чтобы меня полюбили»? И желание «стать богатым» быстрее исполнится, если его записать как: «поверить в то, что я достоин богатой и счастливой жизни?». Попробуйте! И вы удивитесь тому, насколько хорошо наши посылы слышны во Вселенной.

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