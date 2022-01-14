Как повысить уровень своей энергии

Прежде чем приманивать к себе энергию, важно понять, куда она тратится.

Замечаете, что сильно устаете и все чаще ловите себя на состоянии «нету сил ни на что?» и мечтаете о том, чтобы быть наполненным новыми идеями и мыслями и желанией сворачивать горы? Этого можно добиться, хотя для этого потребуется время.

1. А куда уходит энергия? Возможно, вы ее тратите на ненужное общение или защиту в ситуациях, когда вы взаимодействуете с кем-то неприятным? Или чтобы «закрывать глаза» на то, что происходит в вашей жизни? Попробуйте понять, куда энергия тратится и по возможности сократить взаимодействие с теми, кто ее забирает.

2. Восстановление. Есть ли вас место для того, чтобы восстанавливаться? Есть ли время на то, чтобы побыть наедине с собой? Или вы все это «откладываете на потом»? Если восполнения ресурса не происходит, то энергии взяться неоткуда. Выделите хотя бы 10 минут вечером на то, чтобы сделать себе чашечку кофе, заказать давно желанную вещь. Почувствуйте, что происходит с вами, когда вы что-то даете, но не кому-то, а самому себе.

3. Расслабление. Есть ли в вашем дне время, когда вы расслаблены, готовы настраиваться на энергии вселенной, чувствовать ее ритм и то, как эти вибрациии проходят сквозь ваше тело? Если инструмент (тело) не настроен, то и работать он не будет. Попробуйте выключить свет, отключить гаджеты, закрыть глаза и прислушаться к тому, что происходит с вашим телом, представить, как сквозь него проходят энергетические потоки, как блоки разрушаются и энергия заполняет его с ног до макушки.

4. Фиксация происходящего. Ведете ли вы дневник, записываете ли вы цели, сделанные дела? Если все это держится «в голове», ваше сознание похоже на браузер со множеством открытых вкладок. И конечно же, отток энергии огромен – столько в нем задач решается одновременно. А то, что зафиксировано на бумаге или ином носителе уже перестает пожирать «оперативную память» и вы чувствуете, что сил стало значительно больше.