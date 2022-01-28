Почему за каждое исполненное желание нужно заплатить

Многие уверены, что за хорошим следует плохое, а за исполнение желаний обязательно придется что-то отдать. Правда ли это?

Практически каждый слышал о том, что, если чего-то очень сильно желать, то это обязательно сбудется. Однако не стоит складывать руки и ждать у моря погоды, для исполнения загаданного нужно приложить хотя бы немного усилий. Кроме этого, стоит помнить, что каждое желание имеет свою цену. Так сколько же стоят наши желания и чем платить?

Чем платить

Вселенная берет плату за исполнение абсолютно каждого желания. Вам, конечно же, не придется платить преодолением трудностей, своим здоровьем или даже жизнью, однако необходимо будет отдать вашу энергию. То, что за исполнение желаемого нужно расплачиваться неприятностями — это не более, чем страшная сказка.

Когда мы прикладываем усилия к исполнению желания, например, делаем разные техники или как-то иначе движемся в нужном направлении, мы отдаем свою энергию, и чем больше в нас энергии, тем быстрее осуществляется задуманное.

Сколько платить

Платить за желания своей энергией нужно ровно столько, сколько вы готовы отдать. Не больше и не меньше. И вовсе незачем придумывать себе заоблачные платы, когда вы можете регулярно заряжать себя, излучать энергию обратно и притягивать при помощи нее свои самые заветные желания.

Но помните, что энергия не появляется просто так. Для этого нужно найти свои пути зарядки, у каждого человека они свои. И если лежать на диване и заниматься просмотром телевизора, то энергии неоткуда будет взяться.