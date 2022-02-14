Как восполнить запас энергии

Утечка энергии – не самое приятное ощущение.

Физические недомогания, потеря интереса к жизни, отсутствие сил и состояние, что «все идет не так». Сталкивались ли вы с этим? Скорее всего, да. Что делать, чтобы восполнить теряющийся запас?

1. Следим за расходом. Если есть много пунктов, где энергия теряется, восполнить ее запас будет солоновато. Поэтому важно максимально быстро делать запланированные дела, все что тревожит – выписывать в списки, минимизировать общение с теми, кто «опустошает». Так энергии будет теряться значительно меньше.

2. Практика медитации. Во время медитации человек учится отсоединяться от текущей ситуации, останавливать бесконечный поток мыслей – тот самый, который забирает энергию. Возвращение «в тело» позволяет по-новому оценить и осознать происходящее в жизни и тратить на него гораздо меньше своего энергетического ресурса.

3. Прогулки на свежем воздухе. Природа – бесперебойный источник энергии. Просто находясь в лесу или в парке, вдыхая чистый воздух, прикасаясь к деревьям и листвой, мы можем наполниться. Конечно, лучше чтобы рядом не было шумных трасс и большого количества людей – слишком много «пользователей» приводит к опустошению источника. Лучше всего выехать за город – и наслаждаться единением с природой.

4. Сила воды. Вода – мощный природный восстановитель и очиститель. Она смывает не только физические загрязнения, но и ментальные. Поэтому, приходя домой, лучше принимать душ – смывать с себя весь негатив прошедшего дня. Принятие ванны с солью – так же отличная очистительная практика. А если есть возможность купаться в водоеме или хотя бы посещать бассейн, пользуйтесь ей, и вы удивитесь, сколько энергии можно сохранить и восполнить.

5. Время для творчества. Если у вас есть хобби (вязание, вышивание, декупаж, сборка алмазной мозаики и т.п.) – обязательно уделяйте ему время, хотя бы полчаса в день. Это не «время, потраченное впустую», здесь энергия не тратиться, а наоборот, приходит. Важно, чтобы хобби было связано с созданием материальных вещей – это позволяет соприкоснуться с энергией творения, а она дает очень мощный заряд!