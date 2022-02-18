Вещи, которые не делают психологически здоровые люди

Как вычислить нездорового человека и разорвать с ним отношения?

Наверное, с каждым из нас случалась такая ситуация – человек, которого мы может быть даже и не очень хорошо знаем, делает разные вещи, которые приносят нам дискомфорт. Но несмотря на то, что нам неприятно, мы можем сразу и не понять, что кто-то нарушает наши границы или делает что-то неуместное. Давайте попробуем понять, чего точно нельзя допускать в свой адрес и чего психически здоровый человек никогда не будет делать.

1. Бестактные вопросы. Человек вас едва знает, а уже спрашивает: а сколько зарабатываешь, а когда детки, а есть ли парень? Услышав такое, лучше ответить сразу – мы не настолько близко знакомы, чтобы это обсуждать. Если человек так делает, он точно не понимает, что такое личные границы, социальные нормы – а значит, нарушения будут и в других сферах.

2. Обсуждение и осуждение других. Если у человека все «ок», вряд ли он будет тратить время на злословие – ему просто некогда. А вот если его главная тема «какие все уроды» – здесь может скрываться неуверенный в себе, зависть, низкая самооценка. За вашей спиной он будет говорить так же – зачем же допускать такую личность в свое окружение?

3. Состояние жертвы. Если все кругом виноваты, а я – хороший, добрый и справедливый и такая ситуация повторяется постоянно – увы, вы имеете дело с не очень здоровым человеком. Он будет постоянно попадать в разные неприятные ситуации, нарушать договоренности и манипулировать, но виноватым в том, что его выгоняют, увольняют, не хотят общаться будет кто угодно, кроме него. Не стоит иметь дело с такими людьми – они забирают много сил и энергии.

4. Концентрация на прошлом. В разговорах такого человека всегда все лучшее ушло и потеряно, трава была зеленее, а деревья выше. Он, скорее всего, оставил что-то важное там, какую-то свою боль и потерю. И вся его энергия осталась там же, а значит, интересного и насыщенного будущего с ним не построить. Как партнер, такой человек будет обузой – ему вечно все будет не так и не то, а альтернатив он предложить не сможет – ведь в его мире ничего хорошего уже произойти не может. Легко предположить, насколько эмоционально тяжело быть с таким человеком рядом.