Что высасывает из нас удачу, силы и деньги

День за днем мы отдаем энергию тем вещам и ситуациям, которые нам не нужны.

Знакомая история: просыпаешься утром, полный сил и планов, а к середине дня уже чувствуешь себя выжатым, как лимон? И, как будто бы, ничего не делал? А сил уже совсем нет? Что же случилось?

Ответ на этот вопрос существует. Вполне возможно, энергия, которая была приготовлена для жизни и воплощения творческих планов просто слилась, исчезла. Но куда?

1. Социальные сети. Созерцание чужой жизни в любом случае вызывает эмоции – и хорошие, и плохие. А это энергия – и, пока вы рассматриваете картинки или залипаете на ролик, кто-то из создателей этого контента чувствует прилив бодрости и силы – ведь ваше внимание направлено туда. Поэтому – очень осторожно и очень дозировано уделяйте время просмотру контента о чужой жизни.

2. Проблемы ближнего круга. Если в семье, на работе, в компании активно обсуждают чью-то жизнь и недавнюю историю, особенно негативную – увы, туда тоже затянет ваше внимание и энергию. Рассуждения о том «да как же можно» и сильная вовлеченность «да вот я бы на твоем месте .» забирает не только время, но и энергию. Нет, не стоит оставлять друзей без поддержки, но точно стоит понимать, что сначала нужно позаботиться о своих делах, а потом, из оставшегося ресурса уделить внимание ближнему.

3. Нездоровая атмосфера на работе и дома. Если территория, на которой приходится находиться, враждебна, если хочется только закрыться в комнате, лишь бы абстрагироваться от происходящего – можно с уверенностью говорить, что в этом месте энергию забирают и в больших количествах. На защиту уходит огромное количество сил – поэтому хочется только спать и ничего не делать.

4. Чужие планы и цели. Если жизнь живется по принципу «так все делают», «сама не знаю, чего хочу, попробую как все», «родители всегда хотели, поэтому я буду делать это, чтобы их порадовать» и т.п. рано или поздно придется столкнуться с апатией и потерей энергии. Потому что истинные мечты не воплощаются, а значит тело включает защиту: «стоп, оглянись вокруг, чьей жизнью ты живешь?» – и перестает снабжать работу «чужой» программы.