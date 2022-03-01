Чем староверы отличаются от православных

Несмотря на общую веру, одни кардинально отличаются от других.

Более 350 лет назад (в 1653 году) случился церковный раскол, разделивший христиан в России на православных и староверов. Староверы или старообрядцы – так стали называть тех, кто отказались принять нововведения патриарха Никона. Тех же, кто согласился следовать новому закону, официально стали считать настоящими православными христианами.

В чем же заключается различие

Староверы крестятся двумя пальцами (перстами), а православные – тремя. Крещение двумя пальцами означает единство двух Ипостасей Спасителя (Бога и Человека), а тремя пальцами – единство святой Троицы (Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа).

Традиция написания имени «Иисус» – так его стали писать православные, стремясь приблизить произношение к греческому аналогу. Староверы произносят и пишут: «Исус». Так же были внесены изменения в текст молитвы: «Символ Веры».

Крестный ход. Патриарх Никон велел проводить его по греческому обычаю – против часовой стрелки, «противосолонь», а староверы придерживаются противоположной традиции «посолонь», т.е. по ходу часовой стрелки.

При посещении старообрядческой церкви нельзя закатывать рукава и носить галстук. Этот обычай связан с тем, что после реформы Никона было много гонений на старообрядцев, которые заканчивались казнями. Закатанные рукава рубахи – отсыл к образу палача, а галстук на шее – к веревке и виселице.

Кресты. В православной традиции признаются 6-ти- и 4-х конечные кресты с надписью I.Н.Ц.I. на табличке. Староверы используют только 8-ми конечный крест с надписью «Царь Славы», а на нательных крестах, которые носят староверы, нет изображения распятого Христа.

Поклоны во время службы. Реформа Никона запретила земные поклоны, а староверы, наоборот, не разрешают заменять земные поклоны на поясные. Кроме того, у староверов принято стоять во время службы, скрестив руки на груди.

Четки. У православных христиан они состоят из 33 бусин, у старообрядцев – из 109.

Таинство крещения. У староверов принято троекратное погружение в купель с головой, а у православных христиан возможно частичного погружения и обливания святой водой.