Как молитвой притянуть деньги

Если вы перепробовали все финансовые лайфхаки, но денег больше не стало, возможно, вам стоит заучить эту молитву.

Бывает, что по каким-то причинам может не везти в финансовых вопросах, и в таких случаях всегда можно прибегнуть к прочтению молитвы. Сильные молитвы способны вернуть в дом достаток и благополучие. Однако не стоит забывать и про ежедневные ритуалы.

Мысли и поступки

В первую очередь, чтобы начать притягивать к себе финансовое благополучие, необходимо привести в норму свое душевное состояние. Так, важно помнить, что все наши мысли материальны, поэтому всегда нужно говорить и действовать исключительно с чистыми намерениями. Кроме этого, нужно научиться не держать в себе негативные эмоции, отпускать обиды, прощать и, конечно, благодарить за все хорошее, что есть в жизни. Гармония с собой и с окружающим миром всегда приходит изнутри.

Молитва

Важно: молитву нужно произносить не только, когда в вашей жизни наступает черная полоса. Проговаривайте ее даже если вы финансово успешны — благодарите бога. Если вы будете искренни, то ваши молитвы будут обязательно услышаны, а финансовое благополучие станет неотъемлемой частью вашей жизни.

«Господь, я благодарю Тебя за каждый день моей жизни. Я на пути к моему материальному благополучию и финансовому процветанию. Я наполняюсь внутренней гармонией через молитвы. Я знаю, что Ты заботишься прямо сейчас о моем процветании и благополучии во всех сферах жизни.

Мое здоровье и душевное состояние, мои отношения с близкими, мои финансовые дела — все под покровом Твоей непрестанной заботы и попечения. Ты направляешь меня на верные пути, под Твоим премудрым руководством я достигаю того, к чему стремлюсь. Благодаря Твоей заботе, любви и чудесам у меня есть все, что способствует благополучию, достатку и спокойствию.

Господь, помоги мне ежедневно взращивать плоды духа внутри себя — милосердие, щедрость, любовь, сострадание, благодарность, миролюбие. Моя внутренняя гармония - дар Твоей благодати. Ты ведешь меня путями веры к процветанию. Через преображения сердца к преображению жизни.

Благодаря Твоему водительству и помощи я спокоен, уравновешен, умиротворен. Я исполнен Твоей благодати и с радостью принимаю обильные дары и благословения. Все мои потребности, желания, мечты, цели, выраженные в молитвах, всегда удовлетворяются и исполняются в нужное время и только мне во благо. Я твердо верю в то, что все, что принадлежит Тебе – мое. Я знаю, что Твоя любовь, блага, забота, милости и благословения в изобилии приходят в мою жизнь сегодня и всегда. Аминь».