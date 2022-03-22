Как закончить отношения красиво

Рассказываем, как отпустить партнера, не оставив травму ни себе, ни ему.

Если вы хотите закончить отношения со своей второй половинкой, то это нужно делать красиво или хотя бы цивилизованно. И на это есть несколько весомых причин.

Почему важно закончить отношения красиво

Зачастую, заканчивая отношения, люди рискуют вернуться к человеку иногда мысленно, а иногда и физически. Причина заключается в том, что они просто хотят забрать то, что оставили у партнера. И речь вовсе не про материальное. Дело в том, что некоторые люди при расставании нарушают границы второго человека, оставляя при этом частичку себя. Например, мужчина принял решение о разрыве со своей девушкой, и вместо того, чтобы грамотно уйти, он ей пишет письмо или говорит о том, как он сильно ее любит и хочет такой же любви в ответ, и грозится уйти, если она ему этого не даст. Или, например, девушка обвиняет партнера в разрыве их отношений и говорит, что лучше будет с первым встречным, чем с ним, принижая при этом значимость пусть уже и бывшего партнера.

Таким образом, сколько бы времени не прошло, бывшие влюбленные будут вспоминать друг о друге и желать возобновить их союз, даже если это был негативный опыт в отношениях. Некоторые также хотят вернуться только ради того, чтобы доказать своему партнеру, что они изменились и не заслуживают причиненных страданий и унижений. Таких уходов и возвращений может быть много, и каждый раз они будут думать, что это любовь. Однако на деле, это лишь иллюзии, которые не имеют шанса на хэппи-энд.

Как правильно расстаться с партером

В первую очередь, ваше решение о расставании должно быть взвешенным, ни в коем случае оно не должно приниматься на эмоциях. Правильный разрыв, это когда отношения полностью завершены и возвратиться в них уже невозможно, когда вы полностью отпускаете человека из своих мыслей, и принимаете этот опыт с благодарностью.

Когда дело доходит до диалога с партнером, необходимо четко и ясно обозначить причину расставания. А для этого ее нужно заранее сформулировать, чтобы ваши аргументы не были слабыми и двусмысленными. Не давайте своему партнеру надежду на ваше совместное будущее. Если вы закроете его иллюзии, то восстановление после разрыва произойдет гораздо быстрее. Кроме этого, важно постараться избежать обвинений, поскольку перед вами человек, которого вы когда-то сильно любили. Лучше принять огонь на себя, но не произносить избитую фразу «дело не в тебе ».

Также важно в разговоре избежать романтических воспоминаний из вашего совместного прошлого. Мы не сомневаемся, что у вас их было множество, но нужно думать о настоящем, о том, что будет лучше для вас в этот период. И ни в коем случае не предлагайте остаться друзьями, поскольку такой расклад практически не способен увенчаться успехом.