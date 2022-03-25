Можно ли молиться о деньгах

Все мечтают о финансовом благополучии, и, чтобы его достичь, иногда люди прибегают, в том числе, и к молитвам.

Как правило, при молитве человек должен оставить мысли о материальном и сосредоточиться лишь на духовном. Так можно ли просить Господа о финансовом благополучии на самом деле?

Священное писание

Кто знаком со Священным писанием, тот знает, что нельзя одновременно служить двум господам. То есть в этом случае нельзя молиться Богу и мамоне, который символизирует богатство. И, если смотреть с этой точки зрения, то получается, что, когда человек молится о финансовом благополучии, он служит мамоне. Однако, как говорят эксперты в этой области, Священное писание нужно воспринимать в целостности, не вырывая при этом цитаты из контекста.

Можно ли молиться

Когда человек в чем-либо нуждается, он зачастую просит бога о помощи. И, что же касается финансового благополучия, то и об этом тоже можно молиться, однако это необходимо делать правильно. Нельзя обращаться с молитвой ради личного обогащения, праздности и пустых трат. Просить Господа о деньгах нужно так, если бы все зависело от него, но при этом необходимо работать так, будто все зависит исключительно от нас самих. При так называемом сотрудничестве финансовое благосостояние не заставит себя ждать.

Кроме этого, молиться Богу можно не только напрямую о деньгах, но и о том, чтобы найти более высокооплачиваемую работу. Перед прочтением молитвы нужно искренне обратиться к высшим силам, рассказав при этом о своем затруднительном финансовом положении, а после не забудьте поблагодарить Господа. Главное, чтобы человеческие помыслы были чисты.

Стоит отметить, что молиться о финансовом благополучии можно не только Господу, но и Богородице, святому Николаю, Спиридону Тримифунтскому, Матроне Московской и другим святым. Ниже приведена молитва о деньгах и благополучии Спиридону Тримифунтскому:

«О преблаженне святителю Спиридоне! Умоли благосердие Человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по милости Своей. Испроси нам, рабам Божиим (имена), у Христа и Бога нашего мирное и безмятежное житие, здравие душевное и телесное. Избави нас от всяких бед душевных и телесных, от всех томлений и диавольских наветов. Поминай нас у престола Вседержителя и умоли Господа, да подаст многих наших грехов прощение, безбедное и мирное житие, да дарует нам, кончины же живота непостыдныя и мирныя и блаженства вечного в будущем веце сподобит нас, да непрестанно возсылаем славу и благодарение Отцу и Сыну и Духу Святому, ныне и присно и во веки веков. Аминь».