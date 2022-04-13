Четыре признака того, что вы можете быть психопатом

Как вычислить психопата и проверить себя – может вы тот самый мерзавец?

Кто такой психопат? Если объяснять простыми словами – человек, у которого нет способности чувствовать и сопереживать другим людям. Попросту говоря, другие люди и их чувства как будто бы не существуют.

Хотите понять, можно ли вас отнести к психопатам? Вот несколько признаков:

1. Вас мало волнует то, что ваши действия могут кому-то причинить боль. Даже если вам про это сообщают – ничего, кроме недоумения, вы не испытываете. Отбить парня у подруги? Почему бы и нет, мне же он нравится. Подставить коллегу? Ок, не вижу проблем. Тех, кто рассуждает о какой-то там морали и нравственности, вы считаете просто неудачниками и глупцами.

2. Вы отлично считываете потребности других людей – кому что нужно сказать, какой подарок преподнести, где и в какое время встретиться. И вы этим постоянно пользуетесь – ровно до тех пор, пока человек вам зачем-то нужен. Как только ваши дела закрываются, вы легко забываете про человека – исчезаете, даже не попрощавшись. Максимум, что вы можете сказать: «прости, у меня более важные дела». И то, если вообще про человека вспомните.

3. Вы знаете, как вызвать сочувствие у других, как заставить их чувствовать вину и стыд перед вами. И этим пользуетесь – напоминаете о том, чем человек вам обязан, стыдите и упрекаете. «Ну и как ты будешь с этим жить?», «После всего, что я для тебя сделал, такой ответ .а я –то думал, что мы друзья » и другие подобные фразы для вас норма. Вам на самом деле все равно, насколько тяжело бывает человеку ответить на ваши просьбы и что приходится принести в жертву, чтобы вы получили желаемое.

4. Страдания других людей вам не интересны и не вызывают сочувствия. Люди в вашем окружении могут плакать, грустить, явно не справляться – вы лишь недоуменно пожимаете плечами. За исключением тех случаев, когда вам от них что-то нужно – вот тогда вы найдете самые верные слова. Для всех же остальных: «Не вижу проблемы», «здесь не время разводить сопли», «неужели нельзя взять себя в руки и собраться?» - вот, пожалуй, и все, что услышит тот, кому нужна помощь.