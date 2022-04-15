Где расположены мощи православных святых, помогающих от бесплодия

Многие люди в борьбе с определенными заболеваниями не видят иного выхода, кроме как обратиться к религии.

В православии существует множество святых, которые помогают людям с самыми разными проблемами. Часто к ним обращаются семьи или женщины, которые не могут иметь детей. Большинство не просто молятся, а ездят к мощам для того, чтобы приложиться к ним и попросить помощи у святого.

Троице-Сергиева Лавра

Один из самых больших монастырей расположен в городе Сергиев-Посад в Подмосковье. Сюда приезжают паломники из разных уголков мира, а также здесь покоятся мощи Сергия Радонежского – основателя монастыря. К мощам святого приходят прикладываться те, кто просит об исцелении от различных болезней, в том числе от бесплодия. При жизни Сергий Радонежский всегда помогал людям, считается, что он творит чудеса и после смерти. Существует несколько молитв, которые можно произнести святому для того, чтобы забеременеть, все они есть в специальных сборниках.

Покровский монастырь

Этот монастырь расположен в Москве. Там хранятся мощи Матроны Московской, и ежедневно туда стекаются десятки людей для того, чтобы попросить помощь у святой. Матрона родилась незрячей, но уже в юном возрасте имела дар предвидения и исцеления. При жизни она днем принимала людей, а по ночам молилась. Сначала святую похоронили на Даниловском кладбище, а потом перенести останки в Покровский монастырь. Ее мощи стали местом паломничества, так как она помогает в лечении от различных заболеваний, в том числе и от бесплодия. Лучше всего заранее подготовиться к визиту к святой: поститься три дня, а в благодарность привезти ей живые цветы.

Часовня Святой Ксении Блаженной

Часовня расположена на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Там лежат мощи христианской святой Ксении Блаженной. Ксения помогала людям на протяжении всей жизни, беседовала с ними, но не исцеляла. После ее смерти ее мощи стали местом паломничества, и начали появляться свидетельства о том, что многие женщины, приходившие к ней, получали исцеление. Для того, чтобы попросить что-то у Блаженной Ксении, нужно оставить записку со своим желанием в специальном ящике или в стенах часовни. Также можно отправить письмо волонтерам, которые положат в ящик ваше письмо Ксении.