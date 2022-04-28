Как чувство вины мешает нам жить

Чувство вины – одно из самых разрушительных, отравляющих нам жизнь.

Большая часть проблем, с которым люди обращаются к психологу, основаны именно на этом чувстве. О том, как возникает чувство вины и как мешает нам жить, читайте в этой статье.

Причиной зарождения этого чувства является бессознательное стремление ребенка сохранить авторитет родителей любой ценой. Когда родители делают что-то неправильное или страшное, ребенок обвиняет не их, а себя, потому что для его они – боги, которые не могут ошибиться. Да и потом, если родители ошибаются и ведут себя неправильно, как можно чувствовать себя в безопасности? Поэтому чувство вины – это своего рода адаптация ребенка к миру, в котором он может продолжать чувствовать, что все идет правильно и о нем стабильно заботятся.

Однако чувство вины рождает много сложностей, с которыми человеку приходится иметь дело на протяжении всей жизни. Вот как чувство вины мешает жить:

Неуверенность в себе

Человек, привыкший испытывать вину, всегда не уверен в себе. Это может быть тихий голос, невзрачная внешность – все в нем говорит о том, что ему не на что опереться внутри себя. Неуверенность в себе рождает множество проблем, в том числе и со здоровьем.

Аутоагрессия

Тот, кто приучен во всем винить себя, не может хорошенько разозлиться на обидчика, поэтому всю свою злость и агрессию он направляет на себя. Отсюда высокий уровень гнева и пассивной агрессии, которая колется изнутри, и выпустить которую невозможно.

Проблемы с самореализацией

Неуверенный человек, который якобы виноват во всем и перед всеми, не имеет доступа к своей энергии. Отсюда – он не знает, чего хочет именно он и не понимает, куда ему двигаться, чтобы реализовать свои таланты.

Проблемы в отношениях

Вечно виноватый находит себе партнеров, которые обвиняют его. Это порочный круг: человек только увеличивает свое чувство вины, находясь в плохих отношениях, он страдает, не получает любви и не отдает любовь, такие отношения держатся только на внутренней травме.

Психосоматические заболевания

Подавленный гнев и агрессия пагубно влияют на здоровье внутренних органов. Люди с глубоким чувством вины – обладатели психосоматических заболеваний, которые беспокоят их на протяжении многих лет. Головные боли и проблемы с кишечником – самые распространенные симптомы у тех, кто живет с чувством вины.