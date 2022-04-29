Как становиться умнее день за днем

Как и тело, наш интеллект требует тренировок.

Ученые провели ряд исследований, в ходе которых они смогли выяснить, как можно стать умнее, не прилагая при этом особых усилий.

Вода и зеленый чай

Исследование психологов Берджеса и Бентона показывает, что те школьники, которые пили много воды, лучше всех справлялись с интеллектуальными задачами. Вода в течение дня помогает организму в фильтрации токсинов и поддержании баланса жидкостей. Кроме этого, многие исследователи не зря рекомендуют после пробуждения выпивать стакан воды, поскольку он способен восстановить дефицит жидкости в организме после продолжительного сна.

Что же касается зеленого чая, то содержание в нем L-теанина позволяет улучшить концентрацию внимания, а также снять стресс.

Дневной сон

О пользе дневного сна написано множество научных работ. Действительно, он способен улучшить мыслительный процесс, а также повысить эффективность в работе или обучении. Поэтому, если у вас есть обеденный перерыв, то лучше использовать его с пользой, а именно прерваться на дневной сон на 20-30 минут.

Развлекательный контент

Если вы обратите внимание на статистику, в которой будет показано время, сколько вы проводите в социальных сетях, то, вероятнее всего, эта цифра повергнет вас в шок. Помните, что в мозг попадает именно та информация, которую вы в него загружаете. И, проводя время за бессмысленной прокруткой ленты социальной сети, вы тратите время впустую. Старайтесь посещать развлекательные сайты не более одного или двух раз за день. Лучше уделить время интересным подкастам или же аудиокнигам.

Круг общения

Зачастую наше окружение влияет как на образ жизни, так и на мышление. Поэтому в свой круг общения стоит впустить тех людей, у которых вам будет чему поучиться. Каждый человек, которого вы встречаете на своем пути, так или иначе накладывает на вас свой отпечаток.

Прогулки

Если вы хотите получить перезарядку, а затем вновь окунуться в рабочие процессы, то нет лучше способа, чем прогулка. Учеными уже давно доказано, что во время прогулок улучшается циркуляция крови и снабжение мозга кислородом, кроме этого, уровень гормонов стресса значительно снижается.