Отразится на потомках: как работают кармические законы

Многие считают, что кармические уроки созданы для того, чтобы наказывать за совершенные грехи.

Это строгий, но при этом справедливый закон Мироздания. Мир находится в равновесии, а карма лишь его поддерживает. Давайте разберемся, как работают кармические законы.

Что такое карма

Все, что происходит в нашей жизни – это совсем не просто так. Действительно, человек волен самостоятельно выбирать, какой дорой ему идти и какое решение стоит принять в той или иной ситуации, но порой человеку все же приходится делать выбор под влиянием кармы.

Стоит принять тот факт, что любое наше действие имеет свои последствия. Однако они далеко не всегда отрицательные, могут быть как положительные, так и нейтральные. Поэтому, перед тем, как что-либо сделать, стоит подойти к действию со всей осознанностью и быть готовым взять ответственность.

Как работают законы кармы

Мир устроен так, что зачастую нам приходится исправлять ошибки, которые были совершены не только в нынешней, но и в прошлой жизни. А если урок в каждом воплощении не усваивается, то с каждым разом будет только труднее. У кармы вовсе не стоит задача как-либо усложнить жизнь человека или заставить его страдать за совершенные поступки. Своими уроками она пытается сделать нас добрее и человечнее.

Некоторые считают, что карму можно обнулить или почистить. Действительно, специалисты в этой области могут помочь, однако, если это сделать, то весь пройденный опыт души и все прошлые воплощения окажутся напрасными.

Помните, что любое совершенное действие возвращается в троекратном размере, будь это добро или зло. Кроме этого, все поступки отражаются не только на самом человеке, но и на его потомках. Вселенная, таким образом, вовсе не пытается наказывать, это лишь закон Мироздания.