Все наши действия направлены на то, чтобы получить эмоции. Самые разные: радостные и грустные, сильные, едва заметные. Ради желаемого состояния мы готовы на многое.

Как можно получить нужное эмоциональное состояние с помощью простых средств, например, с помощью одежды? О том, как цвет одежды влияет на настроение, читайте в этой статье.

Красный

Начнем с красного. Это цвет крови и самой жизни. Когда мы носим красное, кажется, в нас вливаются новые силы и мы действуем более энергично и даже импульсивно. Кроме того, красный цвет притягивает взгляды – так что мы еще и подпитываемся чужим вниманием. В общем, хочешь взбодриться – надень что-нить красное.

Оранжевый

Оранжевый – цвет радости и спонтанного общения. Оранжевая одежда расслабляет и настраивает на позитивный лад, она сообщает: здесь не место строгости и излишней серьезности, давайте просто поиграем и повеселимся.

Желтый

Желтый цвет – цвет власти и высокой энергии. Если вы надели что-то желтое, расслабиться не удастся, но ощущение собственного величия вам обеспечено.

Зеленый

Самым приятным для психики считается зеленый цвет. Любители зеленых тонов в одежде – люди спокойные и доброжелательные, приятное общение и любовь для них – самое главное. Поэтому если вы раздражены и ваше сердце закрыто – скорей наденьте что-то зеленое!

Голубой

Воздушный, легкий, романтичный – голубой цвет дарит ощущение невесомости и отсутствия забот и проблем. Хотите расслабиться и сбросить с себя груз ответственности – выбирайте голубой. Кстати, это цвет детства.

Синий

Синий цвет дарует спокойствие. Но не такое, как зеленый – спокойствие синего можно назвать безмятежностью, уравновешенностью и мудростью. Это ясность ума, это порядок в голове и ощущение прохлады. Носите синее, если хотите угомонить разум и утихомирить эмоции.

Фиолетовый

И наконец, фиолетовый! Это самый загадочный цвет. Обычно его выбирают те, кто не боится быть необычным и доверяет собственной интуиции. Кроме того, фиолетовый создает особую закрытую ауру. Так что если хотите соединиться с космосом и побыть наедине с собой даже в присутствии других людей – надевайте фиолетовое.