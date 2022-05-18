Что такое четвертое измерение и когда мир совершит переход

За последние годы произошло множество событий, которые кардинально повлияли на ход истории.

Мир меняется с невероятной скоростью, а вместе с ним и сам человек. Эзотерики убеждены, что сейчас мы находимся на пороге совершенно новой эпохи, и Высшие силы уже давно нас готовят к переходу в четвертое измерение.

Четвертое измерение

На тонком уровне уже давно происходят серьезные изменения, которые выливаются в различные эпидемии, военные конфликты и многое другое. Таким образом, Земля пытается очиститься, чтобы осуществить переход в нечто новое. Так, существует всего семь измерений: Здоровье, Деньги, Власть, Любовь, Слово, Знание, Творчество.

Сейчас человечество находится в третьем измерении — Власть. Однако совсем скоро осуществится переход в Любовь. Речь идет о праве на безусловную любовь. На четвертом уровне время многомерно, и задача этого измерения — охватить все процессы жизни от и до. Этот этап позволит впитать любое знание о событии, ничего при этом не исключая, безошибочно переживать опыт и реализовывать свое истинное предназначение.

Люди нового мира

Стоит отметить, что некоторые люди уже осуществили свой переход в четвертое измерение. Они обладают энергией более высоких вибраций, интуитивно чувствуют события, которые вскоре начнутся или же подойдут к своему логическому завершению. И все это благодаря праву на Любовь. Люди, которые первыми совершат такой переход, станут проводниками в новом мире и для них откроется еще больше способностей и возможностей.

В четвертом измерении власть и деньги более не будут стоять у человечества на первом месте. Люди перестанут потреблять, они начнут улучшать мир, который их окружает всеми доступными способами.