Ложь и сплетни: поступки с точки зрения эзотерики, за которые придется платить

Каждый человек в своей жизни хотя бы раз сталкивался с серьезной проблемой, но далеко не каждый понимал, почему это произошло.

Если рассмотреть суть подобной ситуации с точки зрения эзотерики, то окажется, что человек сам ее создал, совершенно об этом не подозревая. К сожалению, как и в юриспруденции, так и в магии незнание законов не освобождает от наказания. Большинство не видит связи между своими бесчестными поступками и происходящими неприятностями, а иногда и реальными бедами. Мы поговорили с эзотериками и узнали, за какие прегрешения точно придется заплатить высшим силам.

1. Любые преступления, которые считаются таковыми в мире людей, возглавляют список зла, подлежащего наказанию с точки зрения эзотерики. Нет смысла это обсуждать, для большинства людей это вполне очевидно.

2. Безразличие к злу, равнодушное отношение к творящейся несправедливости, когда человек мог бы вмешаться, но не сделал этого, расценивается высшими силами как поддержка «темных» сил.

3. Ложь, в чем бы она не выражалась – важная причина для наказания. Для высших сил не имеет значения, кого и как сильно обманывает человек. Карма ухудшается с каждым новым эпизодом: количество вранья перерастает в качество, и наступают неприятные последствия.

4. Осуждение других и сплетни. Подобные разговоры и даже мысли являются крайне негативными с точки зрения эзотерики. Вы не только излучаете «темную» энергию, но вы задерживаете ее в себе и потом делитесь с другими.

5. Проклятье или сознательное пожелание зла другому в эзотерике рассматривается как обряд. И неважно, что вы не маг. Даже, если кроме вас никто не узнает о сделанном, вы будете наказаны по закону Бумеранга, когда ваше зло вернется к вам в самый неподходящий момент.

6. Зависть, та, в моменты которой вы желаете, чтобы человек лишился предмета вашей зависти – еще одна наказуемая вещь. Это, конечно, не проклятие, но в наказание вы можете лишиться того, что уже есть у вас.

7. Отказ от духовного развития и самосовершенствования, как ни удивительно, но, с точки зрения эзотерики, заслуживает наказания. Нежелание развиваться и улучшать свои душевные качества – это «застревание» на низшем уровне, сопротивление мудрости и осознанности, а высшие силы это не приветствуют.

Чтобы избежать «эзотерической» расплаты за бесчестные поступки, относитесь к окружающим так, как вам бы хотелось, чтобы они относились к вам. И старайтесь делать больше добрых дел.