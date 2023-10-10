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Подготовка к зиме и свадьбы: как правильно отмечать Покров Пресвятой Богородицы

10 октября 2023ПсихологияМарианна Басс

Ежегодно православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы.

Подготовка к зиме и свадьбы: как правильно отмечать Покров Пресвятой Богородицы
Фото: belta.by

Это непреходящий праздник, поэтому он всегда приходится на одну и ту же дату – 14 октября. Согласно народным поверьям, именно эта дата отделяет осень от зимы, поэтому наши предки считали, что с Покрова начинаются холода.

История праздника

Праздник основан на истории о явлении Богородицы народу. Произошло это в X веке в Константинополе. Шли ожесточенные бои за город, воины уже не могли удерживать нападение.

Жители сбежались на окраину и укрылись во Вланхернском храме, моля о спасении. Ночью святой юродивый Андрей увидел на небе Богородицу, с которой шли Иоанн Богослов и Иоанн Предтеча. Дева Мария помолилась вместе с прихожанами храма, а потом сняла с себя покров и накрыла им жителей города. Ночью поднялся ураган и корабли захватчиков потонули. Город был спасен.

С тех пор праздник Покрова символизирует защиту от Богородицы для всех людей.

Как правильно отмечать праздник

Так как в народе Покров Пресвятой Богородицы связан со сменой сезонов, к нему принято тщательно готовиться. Завершались все работы в полях, домашние животные отправлялись в хлев, а жилье готовилось к зимнему сезону.

С Покрова начинаются ритуалы сватовства и проведения свадеб. Считалось, что с этого дня создаются самые крепкие семьи.

Вечером можно накрыть на стол. Так как в период праздника нет постов, то можно не ограничивать себя в выборе блюд. Главное – не переедать и не употреблять большое количество алкоголя.

Кроме того, наши предки верили, что на Покров можно предсказать то, какой будет зима. Одна из примет гласит, что опавшие к празднику листья предвещают снежную и теплую зиму. Если листья с деревьев еще не упали, то ждите холодную зиму.

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