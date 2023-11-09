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Как избавиться от негативной энергии просто и быстро

9 ноября 2023ПсихологияМарианна Басс

Отрицательная энергия может заставить нас чувствовать себя уставшими и подавленными.

Как избавиться от негативной энергии просто и быстро
Фото: Image by rawpixel.com on Freepik

Существует три простых способа очиститься от негативной энергии на всех уровнях нашей жизни.

Вера

Независимо от вашей религиозной принадлежности, внутренняя вера имеет удивительно мощную силу. Вы можете верить во что-то свое, но именно с духовной точки зрения. Такой подход поможет защитить себя от влияния негативной энергии. Многие великие гуру на протяжении тысячи лет говорили о божественной силе, которая способна защитить каждого из нас.

Вода

Плавание в море или океане является лучшим способом очищения от отрицательной энергии. Но если же у вас нет такой возможности, то подойдет просто теплая ванна с солью. Вода часто использовалась именно для духовного очищения, это подтверждают множество священных текстов. Во время погружения в воду произнесите слова, которые дают вам силу и наполняют верой в лучшее. Полежите в ванной 20 минут с закрытыми глазами и вспомните моменты счастья в своей жизни, представьте светлое будущее. Вода смоет всю усталость и наполнит вас позитивной энергией.

Заземление

Этот способ один из самых универсальных. Достаточно всего лишь сесть на землю или песок. Погрузите руки и ноги в почву или песок. Лучше всего делать это рядом с деревом, так как его корни быстро забирают всю негативную энергию. Проведите в таком положение 10 минут с закрытыми глазами. Как и в случае с водой, вы должны думать только о хорошем и мысленно представлять, как отдаете всю отрицательную энергию, которая накопилась в вас, в землю. Не забудьте поблагодарить природу за помощь.

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