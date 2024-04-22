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Что нужно обязательно сделать в Вербное воскресенье

22 апреля 2024ПсихологияМарианна Басс

В 2024 году Вербное воскресенье выпадает на 28 апреля. Этот праздник связан с вхождением Иисуса Христа в Иерусалим.

Что нужно обязательно сделать в Вербное воскресенье
Фото: Image by freepik

Спаситель въехал в город на осле, а местные жители встретили его с почестями и выложили путь пальмовыми ветвями. Этот день символизирует воцарение Бога на земле.

На севере верующие христиане отмечают праздник не пальмовыми ветвями, а вербами. Это – первое растение, которое «оживает» после зимы, таким образом символизируя победу жизни над смертью.

Что обязательно нужно сделать

К Вербному воскресенью нужно подготовиться заранее. За день до праздника христиане покупают вербу и освящают ее в храме. Ночью проводится богослужение, где прихожане стоят со свечой и вербой, встречая Иисуса Христа.

На следующий день также проводятся богослужения, но уже без вербы. Само растение необходимо поставить в углу рядом с иконами и оставить до следующего года – считается, что верба будет защищать жителей дома. Прошлогоднюю вербу ни в коем случае нельзя выкидывать. Ее нужно воткнуть в землю или сжечь и закопать.

Если съесть почку с вербы, то к вам придет решение важной проблемы. Если отхлестать веточкой животное, то оно не будет болеть весь год.

Что нельзя делать

Так как Вербное воскресенье – важный религиозный праздник, то запрещено ссориться, браниться и громко ругаться с другими людьми. Стоит помнить, что в этот праздник все еще продолжается Великий пост, поэтому не стоит накрывать праздничный стол. Однако в этот день для верующих христиан существуют послабления – можно есть рыбу.

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