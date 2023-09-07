Ретроградный Меркурий: стоит ли бояться

Есть ли на самом деле какие-либо объективные причины бояться Меркурия в ретрограде?

Даже те, кто не читает астрологические прогнозы на неделю, хоть раз, но слышали о ретроградном Меркурии.

Говорят, что именно в период, когда Меркурий находится в ретрограде, происходит все самое страшное и ужасное в жизни человека. Мы решили узнать, есть ли на самом деле какие-либо объективные причины бояться Меркурия в ретрограде.

Каждая планета в какой-то момент становится ретроградной. Ретроград – это оптическая иллюзия, из-за которой создается впечатление, что планета движется в обратном направлении. Это происходит из-за того, что все планеты Солнечной системы движутся вокруг солнца на разном расстоянии от него, по разным орбитам и с разной скоростью. Планета становится ретроградной, если она движется по большей орбите с более медленной скоростью, чем Земля, либо когда она движется с большей скоростью и по меньшей орбите. Любая планета Солнечной системы может находиться в ретрограде, да еще и несколько раз. Например, Меркурий становится ретроградным четыре раза в году.

В астрологии принято считать, что каждая планета за что-то отвечает: например, с Венерой связывают любовь и отношения, а с Марсом – продуктивность и мотивацию. Астрологи полагают, что когда планета находится в ретрограде, все, за что она отвечает тоже идет « вверх дном». Так, в астрологии Меркурий управляет обработкой информации и всеми видами коммуникации, включая живое общение, обучение, переговоры, продажи и покупки. Он также отвечает за любого вида контракты, транспорт, доставку и путешествия. Поэтому, когда Меркурий находится в ретрограде, считается, что потенциально во всех этих областях человек может испытывать трудности. Астрологи также говорят о том, что чем чаще планета бывает в ретрограде, тем сильнее влияние ее ретроградного периода.

Так стоит ли теперь закрыться дома и никуда не выходить, пока ретроградный Меркурий не закончится? Начнем с того, что, если вы не верите в астрологию и то, что определенное расположение звезд определенным образом влияет на нашу судьбу, то и ретроградный Меркурий для вас не имеет смысла, и тогда бояться нечего.

Но даже если вы твердо убеждены во влиянии звезд на людей и регулярно читаете гороскопы, все на самом деле не так страшно: астрологи не считают Меркурий в ретрограде однозначно плохим периодом, они говорят лишь о том, что в это время нужно быть внимательнее и осознанно принимать решения.

Реальные примеры влияния планет на Землю (например, Луны на приливы и отливы) слишком далеки от идеи о том, что Меркурий, находящийся в примерно 58 миллионах км от Земли, влияет на судьбу каждого человека на нашей планете. Помните, что большую роль играет психологический фактор: если в нашей жизни появилась какая-то проблема, нам всегда будет проще перенести ответственность за нее на какую-нибудь звезду.

Узнайте больше о том, какие планеты сейчас в ретрограде и как с этим жить на странице спецпроекта "Ретроградный Меркурий".

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