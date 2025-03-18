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Как правильно гадать на картах Таро

18 марта 2025ТароМарианна Басс

Все что нужно знать новичку о том, как гадать на картах Таро

Как правильно гадать на картах Таро
Фото: Источник Freepik

Перед тем как начать гадание, нужно выбрать колоду. Если вы новичок, то присмотритесь к классическим картам Артура Уэйта или Марсельских Таро – в них сюжет на картах считывается интуитивно, поэтому не придется смотреть дополнительные источники при гадании. Новую колоду нужно зарядить энергией хозяина – для этого положите ее на ночь под подушку, делать это нужно раз в полгода. Не забывайте очищать карты от накопленной информации. Для этого кладите их на подоконник каждое полнолуние.

Гадать на Таро можно себе и другим. Если вы хотите ответить на свой вопрос, то всегда уточняйте это. При гадании другому человеку называйте вопрос и его имя. Например: «Что сделать [имя] в такой ситуации?».

Не забывайте о запретах при использовании Таро:

  • Нельзя браться за гадание будучи в состоянии опьянения.
  • Воздержитесь от гадания, если чувствуете себя не в ресурсе, или болеете.
  • Не стоит гадать, будучи встревоженной, обеспокоенной, или на пике эмоционального напряжения. Перед гаданием обязательно нужно успокоить разум, для этого можно выполнить дыхательную или медитативную практику.
  • Если вы гадаете для другого человека – следите за своими чувствами, вы должны быть беспристрастной, какие бы карты не выпали. Ваше эмоциональное вовлечение, или сопереживание человеку может помешать дать вам корректную трактовку расклада.
Диана Сабитова, регрессолог, психолог:
Гадание на картах Таро предполагает использование интуиции, знаний о человеческой природе и психологии, а также символизма карт той колоды, которую вы используете для того, чтобы узнать о прошлом, настоящем или будущем. Поэтому, развивайте свое внутреннее чутье, изучайте карты, и в конце концов вы освоите это непростое занятие.
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