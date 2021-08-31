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Мед и подкова: какие вещи Ванга советовала иметь в доме

31 августа 2021ВангаРИА "ФедералПресс"

Ванга советовала обязательно хранить несколько вещей в доме.

Мед и подкова: какие вещи Ванга советовала иметь в доме
Фото: sib.fm

Болгарская провидица считала, что они могут принести счастье и защитят от врагов, сообщают СМИ.

В каждом доме обязательно должна быть подкова. Она привлекает положительную энергию и удачу в дом.

Финансовое благополучие семье может принести мед, считала Ванга. Она советовала людям держать банку меда в квартире, чтобы улучшить свое материальное положение.

Долголетие членам семьи привлекает янтарь. Он же символизирует благополучие.

От негативных помыслов и энергии защищает чеснок. Его следует повесить в углу у входной двери или у потолка.

Кроме того, оберегают от плохого воздействия извне булавки и колокольчики у двери. В том случае, если они начинают ржаветь, их нужно выкинуть, так как они уже вобрали в себя всю негативную энергию, какую могли, сообщают «Невские новости».

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