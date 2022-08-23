Ритуал от Ванги на привлечение удачи и богатства

Ванга была предсказательницей и известной целительницей, которая помогала людям, и благодаря своим способностям обрела известность.

Она оставила свои предсказания на будущее, которые помогают людям по-другому взглянуть на мир. Однако мало кто знает, что еще при жизни Ванга раскрыла несколько своих ритуалов. Один из них помогает привлечь удачу и богатство.

Лучше всего проводить этот ритуал в Полнолуние. Ванга говорила, что он отнимает много сил, поэтому за несколько дней нужно хорошо выспаться, убрать квартиру и не употреблять спиртное, чтобы ритуал точно прошел по плану.

Для него нужно подготовить пять монет номиналом по пять рублей. В Полнолуние нужно положить их на подоконник так, чтобы на них падал лунный свет. Однако ритуал нужно проводить в тот момент, когда в доме никого нет. Дело в том, что другие люди не должны видеть ваши монеты на подоконнике. В ночь с Полнолунием нужно проснуться до того, как Солнце начнет вставать. Свет от него может забрать всю магию монет.

Проснитесь перед рассветом, соберите монеты и положите их в темную коробку. Там они должны пролежать сутки.

После этого монеты нужно вшить в ваш любимый предмет одежды. Вшивать нужно так, чтобы не было заметно наличие монет. Раньше наши предки так хранили крупные суммы денег, чтобы их не обокрали. Монеты нужно носить с собой на протяжении месяца. В следующее Полнолуние нужно повторить ритуал.