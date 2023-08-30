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Проклятые люди: какие знаки отметила сама Ванга

30 августа 2023ВангаМарианна Басс

Болгарская провидица Ванга всегда утверждала, что одни знаки зодиака будто благословлены высшими силами, а все потому, что на их жизненном пути редко встречаются серьезные проблемы.

Проклятые люди: какие знаки отметила сама Ванга
Фото: Кадр из сериала "Вангелия"

Представители других же созвездий довольно часто сталкиваются с трудностями и препятствиями. Каким знакам зодиака, по мнению Ванги, уготована тяжелая судьба?

Близнецы

Неудачи Близнецов на жизненном пути происходят из-за их комплексов. Когда представители этого знака зодиака встречаются лицом к лицу с трудностями, они начинают паниковать, однако в это время необходимо быть спокойнее и смелее. И только после победы над внутренними демонами, высшие силы встанут на сторону Близнецов.

Рак

А вот Раки, сталкиваясь с проблемами, уходят в слезы и отчаяние. Из-за этого трудности никуда не уходят, а только лишь накапливаются. Такое отношение к неудачам звезды не одобряют. Стоит легче относиться к неприятностям и просить помощи у близких, если это необходимо.

Весы

Болгарская провидица не раз говорила, что представители этого созвездия очень зависят от мнения окружающих. А ведь именно это мешает им двигаться вперед. Весам следует научиться брать ответственность за свои действия и перестать думать о том, что подумают другие.

Козерог

У представителей этого знака зодиака есть привычка придумывать себе проблемы на пустом месте. Таким образом, они пытаются доказать окружающим свою значимость. Однако для того, чтобы встать на верный путь, Козерогам необходимо развивать свои положительные стороны, а именно выносливость и целеустремленность.

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