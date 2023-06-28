Зачем нужна йога?

Эксперт по Кундалини йоге на основе личного опыта делится мыслями о том, что такое йога, и зачем нужно ей заниматься.

В обществе бытует мнение, что йога - это что-то, чем можно заниматься в свободное время, чтобы не скучно было на досуге. Но так ли это на самом деле? Мой ответ - нет. Йога - это то, что совершенно необходимо для нормальной жизни.

Там термин обозначает объединение, объединение себя со своим Высшим Я. И это не какая-то восточная философия, которой можно заниматься, когда все хорошо, а это работа над собой, которая позволяет лучше понять себя и свои поступки. Потому что, когда мы не подключаем в свою обычную жизнь Высшее Я - свой управляющий центр, - то мы превращаемся в людей без головы: что-то делаем, а зачем - непонятно.

Чаще всего люди вспоминают о йоге и приходят заниматься именно в период кризиса. Это не всегда финансовый кризис - иногда здоровье, иногда опустошение, ну а иногда и деньги, конечно. И вот, что люди получают от занятий:

эмоциональную стабильность, спокойное состояние.

повышенную способность к концентрации;

силы и мотивацию на выполнение тех дел, которые не хотелось выполнять раньше;

более радостное состояние в течении дня или нескольких дней после практики;

улучшается состояние здоровья.

Идея в том, что мы созданы уникальными существами, в которых все взаимосвязано. И если у нас есть проблема, то она присутствует на всех уровнях. Например, нервная система и иммунитет - это известный факт, - тесно взаимосвязаны. Йога говорит о том, что дисфункции организма отражаются на сознании, и наоборот. Иными словами, работая с телом, мы можем избавиться от лишних эмоций и очистить свою жизнь от того, что нам мешает.