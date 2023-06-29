Многие люди уверены: медитацией должны заниматься те, кто интересуется йогой и духовными практиками.

На самом деле это не так. Медитацией может заниматься абсолютно любой человек и главное – делать это правильно и комфортно для себя. Тогда от такой практики будет только польза.

Медитация

Популярность медитаций растет с каждым годом все сильнее из-за того, что современные люди начали чаще испытывать тревожность. Жители мегаполисов постоянно работают, куда-то бегут и выстраивают свой день так, что в нем не остается и минуты на отдых. Снять напряжение помогает медитация. Рассказываем, что это такое и кому она подойдет.

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Что такое медитация

В буддизме медитация считается инструментом для очищения разума и просветления. Считается, что такая практика помогает достичь внутреннего спокойствия и равновесия. Современная интерпретация слова похожа на то, что говорит нам буддизм, но ей не приписывают сакральных свойств. Медитация состоит из дыхательных упражнений, визуализации и расслабления. Такая техника способствует снижению тревожности, повышению концентрации и состоянию спокойствия.

Виды медитации

Существует несколько видов медитаций, часть из них наиболее распространена, так как подходит для любого уровня подготовки и не требует дополнительных усилий. Рассказываем о том, какие виды медитации распространены больше всего.

Медитация осознанности. С помощью этого вида человек начинает рассматривать мир в реальном времени, он сосредотачивается на том, что происходит здесь и сейчас, поэтому такую практику можно выполнять во время других рутинных забот. Например, во время уборки дома. Йога-нидра. Это – один из типов йоги, совмещенный с медитацией. Во время практики человек погружается в состояние между сном и бодрствованием и расслабляется, но при этом не проваливается в сон и может контролировать себя. Считается, что этот вид способствует сильному расслаблению. Мантра-медитация. Из названия можно понять, что медитация выполняется под мантры – повторяющиеся звуки, слова и фразы. Человек концентрируется на глубоких звуках и расслабляется. Трансцендентальная медитация. Ее техника отличается тем, что у нее есть три фазы: сначала человек переключает внимание на нечто абстрактное, потом переходит к самопознанию, а затем возвращается к активному уровню мышления. И так по кругу. Считается, что такой способ медитации способствует более глубокому расслаблению.

Медитация перед сном

Некоторые врачи рекомендуют проводить медитацию перед сном, чтобы расслабиться, быстро заснуть и не нервничать перед тем, как лечь в кровать. Так как медитация способствует расслаблению, тело подготавливается ко сну. Медитацию нужно выполнять за час до сна, и делать это можно в кровати сидя или лежа. Подберите подходящий для себя тип медитации и выполняйте его перед сном.

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Польза медитации

Медитация может быть действительно полезна, и это – не только со слов приверженцев буддизма. Ученые доказали то, что практика может помочь с некоторыми проблемами многим людям.

Снижение кортизола

Ученые выяснили , что даже у короткой ежедневной медитации есть своя польза. Они провели исследование, в котором участвовала группа испытуемых от 18 до 45 лет. Часть из них ежедневно проводила короткие медитации, вторая слушала успокаивающие подкасты о психологии. Выяснилось, что короткие медитации снижают уровень кортизола (гормона стресса) в организме.

Снижение артериального давления

Исследования подтверждают , что медитация помогает снижать уровень артериального давления. Это связано со сниженным уровнем стресса, так как во время практики человек расслабляется, а это способствует расширению сосудов, а соответственно и снижению артериального давления.

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Психологический ответ на стресс

Медитации помогают справиться со стрессом, выяснили медицинские эксперты. Они делают человека более психологически устойчивым к любым негативным изменениям в жизни. Дело в том, что во время стресса многие люди испытывают тревожность, тогда как медитации помогали принять неизбежное с помощью расслабления.

Доверительные взаимоотношения с детьми

Медитацией можно заниматься вместе с ребенком, когда он достигает осознанного возраста. Эксперты рекомендуют начинать практики с пяти лет. Приобщить ребенка можно с помощью нескольких походов на занятия, превращая все это в игру. Заниматься можно в паре родитель-ребенок. Это способствует выработке доверительных отношений в семье.

Вред медитации

Однако стоит помнить, что медитация – не панацея от всех болезней. Некоторым людям медитировать запрещено, но есть свои альтернативы.

Депрессия и тревожность

Если человек страдает от острой фазы тревожности и депрессии, то ему стоит заниматься медитацией исключительно в дополнение к основному лечению, иначе состояние может ухудшиться. Исследования показали, что при острой фазе медитация может усилить тревожность без дополнительного лечения.

Переживание травматического опыта

Наш мозг блокирует травмирующие воспоминания, которые человек пережил до этого. Медитация может заставить его вновь пережить негативный опыт. Поэтому если у вас были травмирующие эпизоды в жизни, то первую медитацию стоит провести совместно с психологом.

Неврологические нарушения

Не стоит заниматься практикой без консультации врача, если у вас есть неврологические нарушения. В некоторых случаях, как показывают исследования, медитация может стать причиной головной боли, головокружения и даже приступов эпилепсии. Поэтому перед тем, как приступать к занятию, проконсультируйтесь с неврологом.

Медитация для улучшения учебы и когнитивных функций

Медитация может улучшать когнитивные функции за счет повышения концентрации и внимания. Иногда мозг человека перегружается настолько сильно, что становится не способен концентрироваться и запоминать новую информацию. В таком случае необходим отдых. Однако если время ограничено и у вас на носу важная встреча, закрытие проекта или экзамен, отдохнуть и расслабиться можно с помощью медитации.

Можно уделить практике 15-20 минут, после чего мозг будет вновь готов воспринимать и запоминать новую информацию. Полноценный сон медитация не заменит, но поможет передохнуть в перерыве между учебой или работой. Если у вас планируется длительная тяжелая мозговая активность, например, сессия, то можно заранее запланировать часы медитации.

Медитация как средство против депрессии

Ученые подтвердили, что медитация помогает бороться с депрессивными состояниями и тревожностью, но перед тем, как приступать к практикам, необходимо обратиться к лечащему врачу. Дело в том, что медитация помогает против депрессии только в том случае, если заболевание находится не в острой фазе или практика – дополнение к действующему лечению. Поэтому прибегать к этому способу расслабления без консультации психиатра не стоит. Врач подскажет, как часто можно медитировать и можно ли вообще, иначе состояние может ухудшиться.

Медитация как духовная практика

Буддийская медитация – древняя духовная практика этой религии. Она направлена на достижение главных ценностей буддизма: освобождение от сансары (круговорота рождения и смерти), достижение нирваны (высшая цель в буддизме) и обретение особых состояний (спокойствия, любви, умиротворения, свободы).