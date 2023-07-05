Парная йога: для чего нужна и кому понравится

Когда что-то получается и приносит радость, это радость хочется разделить со всем миром, а с самыми близкими и любимыми людьми особенно.

Так, если вы давно практикуете йогу, то наверняка не раз и не два приглашали друзей и подруг на занятия. Конечно, нужно быть готовым к тому, что другу «не зайдет» или он откажется от предложения, даже не попробовав, но это вовсе не повод испытывать разочарование и грусть. Наоборот, возможно, стоит предложить близкому человеку совместные занятия парной йогой!

Парная йога

Парная йога – это вид йоги, который практикуется в паре или группе. Как показывает исследование, этот вид йоги помогает укрепить отношения между людьми, улучшить коммуникацию и научиться работать в команде.

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Основная идея парной йоги заключается в том, что два человека могут достичь большего, чем один, когда они работают вместе. Это не только способствует укреплению отношению между людьми и созданию прочных связей, но и помогает стать сильнее, выносливее и красивее.

В парной йоге асаны подбираются и выстраиваются таким образом, чтобы их было возможно выполнять в паре и это красиво выглядело со стороны. Для выполнения этих поз нужна точная синхронизация движений и высокая концентрация, здесь важно уметь работать именно в паре, уметь слышать, понимать и чувствовать друг друга.

Кому подойдет парная йога

На занятиях по йоге ждут всех вне зависимости от уровня подготовки, и парная йога не станет исключением. Но нужно быть готовым к тому, что прежде чем начнет получаться красиво, придется серьезно потрудиться. Если вы хотите попробовать что-то новенькое, пережить интересный опыт, научиться доверию, получить удовольствие от общения, установить более прочную связь с партнером, другом или подругой, то несомненно парная йога вам подойдет.

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Поза кобры – один человек входит в позу кобры, а второй повторяет ее, располагаясь сверху на теле партнера. В этой асане ускоряется отток лимфы, укрепляются руки и позвоночник становится более гибким.

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Поза треугольника – выполняется спинами друг другу таким образом, чтобы партнеры чувствовали поддержку. Эта асана помогает раскрыть тазобедренные суставы, улучшить гибкость позвоночника, развить баланс.

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Поза лодки – партнеры садятся на коврик друг напротив друга, стопы рядом на полу, колени согнуты под прямым углом. Соедините стопы, возьмитесь за руки и начните, немного отклоняясь луг от друга назад, поднимать соединенные друг с другом стопы вверх. В руках сохраняется натяжение, локти выпрямлены.

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Наклон вперед – нужно встать с партнером лицом друг другу. Затем медленно начните наклоняться друг другу так, чтобы вся работа происходила только в тазобедренных суставах, когда макушки соприкоснутся, руки можно положить на плечи друг к другу. Важно, чтобы колени оставались прямыми, прогиб должен ощущаться в грудном отделе.

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Зачем нужна парная йога

Занятия парной йогой обеспечивают массу преимуществ:

Разнообразие физической активности,

Общение и умение договариваться,

Улучшение взаимодействия с партнером,

Снижение конфликтности,

Улучшение физической формы и здоровья,

Развитие гибкости, координации и баланса,

Снижение уровня стресса,

Возможность качественно провести время вместе с партнером,

Укрепление эмоциональных связей.

Как появилась парная йога

Парную йогу можно считать своеобразным сочетанием хатха-йоги с элементами тайского массажа, тантрических техник дыхания и медитаций. Второе название, которое встречается ничуть не реже, – акройога. Принято считать, что этот вид йоги появился благодаря американской паре– акробату Джейсону Нимеру и преподавательнице йоги и танцев Дженни Сауэр-Клайн. Точкой отсчета стал 2003 год, когда они начали заниматься вместе в Лос-Анджелесе. На занятиях они сочетали акробатику в паре и методы хатха-йоги и заметили преимущества такого подхода. Тело учится новому не только быстрее, но и безопаснее, так как в любой момент времени можно рассчитывать на поддержку партнера.

В странах постсоветского пространства популяризацией йоги в паре занимался Лев Тетерников, который выработал собственный подход, сочетавший йогу и тантру. Напомним, что тантра – древнейшая система самосовершенствования, объединяющая мужское и женское начала.

Парная йога для двоих

В парной йоге единение на уровне энергий невозможно без хорошо развитого физического тела – это база, та основа, на которой происходит энергетическое объединение с партнером и проявляется психологический эффект от практики. Поэтому уделить внимание нужно будет сначала физической форме, а затем духовной составляющей.

Парная йога для подруг

Подругам парная йога откроет новые грани дружбы. Вы сможете гораздо лучше узнать друг друга, благодаря тесному физическому взаимодействию, и отлично провести время с пользой для души и тела.

yoga-in-greece.ru

Парная йога для начинающих

Тем, кого заинтересовала парная йога, стоит прийти на занятие к опытному практику. Это важно особенно для тех, кто до этого не занимался либо очень долго, либо вообще никогда. Но даже если вы с трудом представляете, что такое йога вообще, то вам совершенно точно не нужно начинать заниматься вообще без присмотра. В этом случае нужно быть готовым начать с азов и с укрепления мышечного корсета и опорно-двигательного аппарата, иначе взаимодействие с партнером не получится на должном уровне.

Парная йога в домашних условиях

В домашних условиях парная йога подойдет тем, кто достаточно давно практикует и знает все тонкости и нюансы. Кроме того, нужно обеспечить себе необходимый простор – в тесной квартире любые занятия чреваты травмами. Если есть возможность и желание, лучше перебраться на природу или в просторный зал.

Как дышать во время совместной практики

Во время парной йоги важно дышать синхронно с партнером. Лучше всего начать с простых дыхательных упражнений, таких как глубокое дыхание через нос, задержка дыхания на несколько секунд и медленное выдох через рот. Партнеры могут сидеть напротив друг друга, держась за руки, и синхронизировать свое дыхание. Затем можно перейти к выполнению асан в паре, при которых важно следить за дыханием партнера и настраиваться на его ритм. Например, при выполнении асаны «двойное дерево», партнеры могут держать руки и вдыхать одновременно, а затем медленно выдыхать, опуская руки вниз. Важно помнить, что дыхание – это ключевой элемент парной йоги, который помогает укреплять связь между партнерами и достигать более глубокого уровня релаксации и медитации.

Парная йога и развитие доверия

Парная йога помогает развивать доверие между партнерами, так как она требует полной и взаимной поддержки и синхронизации движений. Партнеры должны полностью доверять друг другу, чтобы выполнять сложные позы и движения без риска получить травму. Это помогает укреплять отношения и развивать доверие друг к другу. Кроме того, парная йога может помочь партнерам научиться лучше общаться и выражать свои потребности и ожидания, что также способствует развитию доверия в отношениях.

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Как научиться доверять партнеру

Доверие – это один из ключевых элементов здоровых отношений. Ниже приведены некоторые советы, которые помогут вам научиться доверять своему партнеру вне занятий йогой:

Общайтесь. Разговаривайте со своим партнером открыто и честно. Обсуждайте свои чувства и ожидания. Делайте то, что говорите. Если вы обещали что-то сделать, сделайте это. Это поможет вашему партнеру увидеть, что вы надежный и ответственный человек. Не сравнивайте своего партнера с другими людьми. Это может вызвать недоверие и ранить его чувства. Уважайте личное пространство партнера. Не проникайте в его личную жизнь без разрешения. Не бойтесь быть уязвимым. Показывайте свои чувства и доверяйте своему партнеру. Не обвиняйте своего партнера без доказательств. Если у вас есть подозрения, поговорите об этом открыто и честно. Учитесь прощать. Если ваш партнер совершил ошибку, попробуйте понять его точку зрения и проявите сострадание. Не бойтесь просить о помощи. Если у вас есть проблемы или затруднения, попросите своего партнера о помощи. Это поможет вам научиться доверять ему и укрепить ваши отношения.

Как парная йога помогает установить эмоциональную близость

Парная йога – это практика, которая помогает установить эмоциональную близость между партнерами. Во время парной йоги партнеры работают вместе, чтобы создать гармонию и единство в своих движениях и дыхании.

Эта практика помогает партнерам:

Улучшить коммуникацию. Во время парной йоги партнеры должны общаться и синхронизироваться друг с другом. Это помогает улучшить коммуникацию и установить эмоциональную связь. Развивать доверие. Партнеры должны полностью доверять друг другу, чтобы выполнять сложные позы и движения. Это помогает укреплять отношения. Уменьшить стресс. Парная йога помогает расслабиться, улучшить настроение и укрепить эмоциональную связь между партнерами. Улучшить физическую форму. Парная йога – это отличный способ улучшить физическую форму, здоровье и настроение.

Новый чувственный опыт

Парная йога может также помочь партнерам развивать новый чувственный опыт в отношениях. При выполнении поз и движений в паре, партнеры могут наслаждаться близостью друг к другу, ощущать тепло и энергию своего партнера, а также улучшать свою физическую форму и гибкость. Это может привести к большей интимности и более глубокой связи между партнерами, что может быть очень полезно для здоровых отношений. Кроме того, парная йога может помочь партнерам научиться лучше раскрывать свои эмоции и чувства друг перед другом, что также может укреплять их связь.

Интересные факты

Парную йогу нередко называют «йогой доверия», так как для выполнения асан партнеру нужно доверять безраздельно.

Асаны в парной йоге придуманы так, чтобы мышцы и даже некоторые внутренние органы получали своеобразный массаж.

Благодаря парной йоге отношения в паре становятся более гармоничными.

Парную йогу придумали не в Индии, но в основе практики синтез нескольких направлений.

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Комментарий эксперта

Преподаватель по йоге Дмитрий Шарушкин, основатель онлайн-академии YOGA'M DHARM:

«Парная йога – это еще один молодой бренд, который к изначальной практике йоги и сердцевине йога-доктрины имеет еще меньше отношения, чем та же кундалини или йогатерапия. По сути своей парная йога является исключительно парной акробатической гимнастикой или же цирковой конторсией. Йогой это можно будет назвать лишь в том случае, если вам повезет с преподавателем, который поможет извлечь из этих занятий практику йоги. Такой преподаватель будет использовать естественное стремление практикующего внимательно относиться к телу партнера. Концентрация внимания нужна для того, чтобы не уронить или не сделать больно другому человеку. Это становится естественной ловушкой для внимания. Когда человек взаимодействует с партнером, например, ставит ноги как подставку, чтобы второй лег на них животом и «полетел» словно птичка, он каждой клеточкой своего тела чувствует ответственность за другого человека. Из-за страха навредить очень сильно включается внимание, происходит принудительная автоматическая концентрация, и после занятия, когда человек перестает что-либо делать, высокая степень концентрации сохраняется. Этот эффект сравним с тем, что происходит во время и после более традиционной практики йоги. После длительной концентрации на объекте внутренние диалоговые процессов останавливаются. Так должна работать парная йога. Но школ и мастеров, которые таким образом понимали бы это, невероятно мало, если не сказать, что они вообще отсутствуют. Во всех остальных случаях это скорее развлечение, йога-продукт, чем действительно йога. Сделать же из него йогу можно посредством направления внимания и максимизации тех процессов, о которых я сказал выше».

Заключение

Парная йога – отличный способ улучшить физическую форму, наладить общение и научиться работать в команде. Но заниматься стоит под руководством опытного тренера с акробатическим прошлым, чтобы минимизировать риск травм.