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Хатха-йога: описание, упражнения, польза, вред и интересные факты

5 июля 2023ЙогаМарианна Басс

Хатха-йога – один из самых популярных и востребованных видов практики среди остальных.

Хатха-йога: описание, упражнения, польза, вред
Фото: Pinterest

Она отличается тем, что основывается на том, что работает с физическими способностями человека. Именно ей занимаются в большинстве фитнес-клубов.

Этот вид йоги немного отличается от остальных, так как сосредоточен на физических ощущениях организма. Во время этих занятий человек практикует различные позы, концентрацию и следит за дыханием. Асаны здесь значительно медленнее и более статичны. Считается, что с помощью такой техники человек может достигнуть силы тела.

Что такое хатха-йога

Хатха-йога появилась значительно позже, чем сама йога. С санскрита она переводится как «йога силы». Из этого можно понять, что практика сосредоточена на том, чтобы укрепить тело человека. Преимущественно она состоит из поз для баланса и проработки различных мышц. Поэтому хатха-йога получила большую популярность у тех, кто хочет изменить свое тело.

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Иногда этот тип йоги рассматривают как две составляющие «ха» и «тха». У них нет конкретного перевода, но его часто наделяют мистическим смыслом. В одних легендах говорится, что они означают ум и тело, в других – Солнце и Луну, а в третьих – мужское и женское начало.

Считается, что вид йоги людям передал сам Шива. Это божество также упоминается как первый гуру в этой технике. Однако исследователи говорят, что она появилась в X-XI веках нашей эры.

Хатха-йога для начинающих

Этим видом йоги можно заниматься в любом возрасте, здесь он не отличается от других. Если вы планируете отдать ребенка на йогу, то делать это нужно с 6-7 лет. Именно в этом возрасте человек уже учится концентрироваться, может внимательно слушать преподавателя и повторять за ним все движения. Важно подобрать хорошего преподавателя, который не только хорошо разбирается в йоге, но и умеет работать с детьми.

Верхний возрастной порог йоги также не ограничен. В некоторых случаях практика рекомендована людям от 60 лет, страдающим гипертонией, сахарным диабетом и различными болевыми ощущениями. Кроме того, это – нагрузка, которая будет под силу человеку любого возраста, так как в хатха-йоге нет сложных и быстрых асан.

Упражнения хатха-йоги

Комплекс упражнений у различных мастеров может отличаться. Все зависит от его опыта и индивидуального подхода к человеку. Если вы решили начать заниматься хатха-йогой самостоятельно, то стоит прежде всего научиться выполнять самые простые позы. Уже после их освоения можно приступать к более сложным асанам.

Тадасана (поза горы)

Это – базовая асана, которая выполняется стоя. Встаньте на коврик, вытяните руки вдоль туловища. Все тело должно вытянуться и быть напряжено. Грудь должна быть раскрыта. Стойте в этой позе, напрягая все мышцы, дышите спокойно. В такой позе напряжены все мышцы тела, она позволит подготовиться к тренировке.

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Падангустасана (захват стопы)

Встаньте на коврик, держите спину ровно и наклонитесь к стопам настолько, насколько позволит ваша гибкость. Желательно схватиться за стопы, но, если такой возможности нет, подставьте под руки кубики. Не забывайте держать спину прямо, а ноги – вытянутыми. Эта поза поможет растянуть мышцы спины и ног.

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Уттхита Триконосана (поза вытянутого треугольника)

Еще одна базовая поза йоги, но с первого раза выполнить ее довольно сложно, поэтому стоит попрактиковаться в ее реализации. Поставьте ноги широко (как если бы вы сделали широкий шаг) и наклоните корпус вперед. Одну руку поставьте у ведущей ноги, а вторую вытяните наверх, корпус должен быть скручен. С помощью нее можно укрепить мышцы ног, спины и пресса.

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Вирабхадрасана (поза воина)

Эта поза существует в нескольких вариациях, для начала нужно научиться выполнять самую простую из них. Сделайте широкий шаг вперед, корпус держите прямо. Когда поймаете баланс, поднимите руки над головой и вытяните назад. Такая асана отлично укрепляет ноги и мышцы спины.

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Чем хатха-йога отличается от йоги

Как правило при занятии йогой все построено на выполнении нескольких асанах. Хатха-йога включает в себя медитацию и коррекцию техники дыхания. Поэтому даже во время занятия нетрудно заметить отличия.

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  1. Можно поработать над определенной областью. Асаны в хатха-йоге отличаются от классических. В этом случае можно построить тренировку так, чтобы проработать необходимую часть тела. Таким образом, за несколько занятий вы получите комплексную проработку мышц.
  2. Хатха более медленная. Классическая йога гораздо более динамичная из-за постоянной смены поз. Поэтому ее причисляют к кардионагрузке. Хатха-йога более медленная и сбалансированная, так как во время занятия уделяется внимание мышцам.
  3. Медитация в начале. В большинстве случаев преподаватели проводят медитацию в конце занятия, чтобы восполнить силы после тренировки. В хатка-йоге медитация проводится в начале – для того, чтобы настроиться на занятие. Она не должна расслаблять человека, наоборот, - приводит его в тонус.

Польза хатха-йоги

Как и у других видов йоги, у хатха есть свои плюсы и минусы. Она подходит почти всем людям, но есть некоторые категории людей, которым этот тип поможет больше всего.

Укрепление мышц

Прежде всего хатха-йога полезна тем, кто хочет укрепить мышцы и сделать их более рельефными. Этот вид йоги сконцентрирован на проработке различных участков тела, поэтому будет полезен тем, кто хочет похудеть и накачать какую-либо область.

Снятие боли при эндометриозе

Этот вид йоги помогает снизить боль при менструации у женщин с эндометриозом, а также улучшить их качество жизни. Это доказали ученые. Они провели исследование, в котором участвовали женщины с эндометриозом. Одна группа занималась хатха-йогой два раза в неделю по 1,5 часа. Участницы из этой группы заявили, что болезненность при менструации стала гораздо меньше, чем была до этого. Кроме того, они избавились от неприятных симптомов в виде тошноты и диареи.

Развитие когнитивных функций мозга

Еще одно научно доказанное свойство йоги – она улучшает когнитивные функции человека. Например, помогает ему справиться с планированием, делает его мышление более гибким и увеличивает концентрацию внимания. Это касается людей всех возрастов, а пожилым хатха-йога помогает бороться с атеросклерозом. Ученые проанализировали различные исследования об этом типе йоги и выяснили, что она может быть полезна для мозга.

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Помощь в борьбе с психическими заболеваниями

Хатха-йога может быть применена как дополнительная терапия при лечении психических заболеваний. Таких как тревога, депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Однако такой способ терапии помогает только вместе с другими методами: консультациями и приемом лекарств. Ученые проанализировали исследования на эту тему и отметили, что у таких методов есть большой потенциал.

Вред хатха-йоги

Несмотря на то, что хатха-йога помогает при многих проблемах со здоровьем, у нее есть и минусы. Чаще всего к травмам приводит то, что человек пытается сделать больше, чем может. Поэтому если во время упражнения вы поняли, что достигли предела, не стоит надрываться. Лучше сделать его так, как у вас получается. Со временем асаны будут поддаваться практике.

Проблемы с суставами

При выполнении некоторых упражнений в хатха-йоге есть риск повредить суставы. Дело в том, что во время занятий преобладают различные скручивания в неустойчивых позах. Поэтому если человек будет заниматься без инструктора или невнимательно будет выполнять упражнения, существует риск появления проблем с суставами.

Боль в коленях

Так как многие позы в этом виде йоги сосредоточены на укрепление мышц ног, довольно часто можно встретить асаны со сгибанием колен. В таком случае вес тела переносится на ноги. В некоторых случаях такие позы помогают облегчить состояние, но так происходит не всегда. Если у человека есть предрасположенность к боли в коленях, то стоит избегать асан, где есть большая нагрузка на колени, стопы и локти.

Повышение артериального давления

Некоторые позы в хатха-йоге называются перевернутыми. В этом случае голова человека оказывается ниже уровня его таза. Практикуется стояние на голове, плечах, различные наклоны. Такое положение привозит к притоку крови к голове и может спровоцировать повышение артериального давления. Поэтому если у вас уже есть гипертония, то такие упражнения выполнять не стоит.

Боль в пояснице

Неприятные ощущения в поясничном отделе могут появиться из-за интенсивного выполнения наклонов и прогибов. Если у вас были какие-либо травмы ранее или у вас часто болит поясница, то лучше облегчить выполнение этих асан. Не стоит слишком сильно выполнять наклоны и прогибы, так как это может повлиять на здоровье поясницы.

Противопоказания при беременности

Довольно часто женщины в положении практикуют йогу, так как более интенсивные нагрузки им запрещены. Однако при беременности нужно также очень аккуратно относиться ко всем упражнениям. Нельзя выполнять перевернутые позы, скручивания, асаны с напряжением живота, и упражнения лежа на животе.

Хатха-йога: интересные факты

Так как хатха-йога отличается от классической, у нее есть свой путь, история и нюансы.

  • Хатха-йога – самый популярный и классический стиль йоги, который практикуют в мире
  • В этом виде йоги используются техники с ассиметричным дыханием. То есть человеку нужно закрыть одну ноздрю и работать другой. В этой практике считается, что правая ноздря отвечает за бодрость, а левая – расслабляет.
  • Согласно всем легендам, учения о хатха-йоге людям передал сам Шива – божественное индуистское существо.
  • Иногда хатха-йогу трактуют как разделение «ха» и «тха». Их наделяют мистическим смыслом, например, ха – энергия головы, а тха – энергия жизни. Также встречаются и другие вариации: Солнце и Луна, мужское и женское.
  • Тем, кто углубляется в хатха-йогу, рекомендуют соблюдать ям и ниям. Первое – это моральные заповеди первой ступени йоги, которые включают пять принципов: ненасилие, правдивость, изучение ведических знаний, непринятие даров и не присвоение чужого. Нияма – духовные принципы второй ступени йоги: внутренняя и внешняя чистота, скромность, самодисциплина, постоянное познание и принятие Шивы как единственного идеала.
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Комментарий инструктора

«Практика универсальна как для мужчин, так и для женщин. Но, так как я сама являюсь женщиной и мамой, то могу сказать от первого лица, что на себя совсем нет времени. Не буду переубеждать, просто скажу, что если вы все-таки выделите час на йогу, то посвятите время себе, своим чувствам, своим эмоциям, своему телу.
Быть в гармонии с собой, любить себя, принять себя, восстановить — это лишь коротко о том, что дает практика йоги для женщины. Да, йога помогает поддерживать здоровье не только снаружи (красивое тело), но и изнутри. Хотя без одного сложно достичь другого», - Сертифицированный преподаватель международного уровня по методу Универсальной йоги в Красной поляне Динара Малиновская.

Комментарий врача

«Нужно понимать, что йога, которую преподают в фитнес клубах нашей страны, имеет немного общего с представлениями, которые изначально были заложены в это учение. Так, в Индии - это, в первую очередь, духовные практики, и уже потом какая-либо физическая активность. У нас же считается, что йога - это физическая активность, связанная с растяжками, стрейчингом и т.п. Многие считают, что это один из вариантов стрейчинга, и во многом это действительно так», - Саутин Максим, травматолог-ортопед, специалист в области хирургии кисти и реконструктивной микрохирургии, к.м.н., Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии ECSTO.

Заключение

Хатха-йога – самый популярный вид йоги, который сильно отличается от других благодаря своей направленности и принципам.

  • С помощью хатха-йоги можно подтянуть тело, так как асаны способствуют укреплению мышц;
  • Каждый день можно выбирать упражнения с определенной направленностью на необходимую области: спина, руки, ноги. Как в классическом фитнесе;
  • В этом виде йоги нет активных и сложных асан, поэтому ей можно заниматься в любом возрасте;
  • На занятиях важна концентрация внимания, иначе существует риск травм и отсутствие вовлеченности;
  • Хатха-йога известна своей техникой с асимметричным дыханием, которое практикуется перед каждым занятием;
  • В этом типе йоги медитация идет в начале каждой практики, а не в конце, как это принято в других.
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